Vlada je na danas održanoj telefonskoj sjednici odlučila da premijer Milojko Spajić rukovodi Ministarstvom sporta i mladih do izbora novog rukovodioca tog resora.
To je odlučeno nakon što je danas ranije Skupština razriješila Dragoslava Šćekića sa funkcije ministra.
Na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade odlučeno je i o:
1. Informaciji o zaključivanju Aneksa Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta “Za efikasniju javnu upravu u službi građana” i prenosu novčanih sredstava na ovu namjenu;
2. Informaciji o preusmjeravanju finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti iz Sporazuma o saradnji između Ministarstva javne uprave i Privredne komore Crne Gore;
3. Informaciji o zaključivanju Aneksa Projektnog ugovora u vezi sa projektom ” Podrška digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori” i prenosu novčanih sredstava na ovu namjenu;
4. Predlogu odluke o osnivanju Agencije za željeznice;
5. Predlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave;
6. Odluci o koeficijentima za zarade zaposlenih u Agenciji za sajber bezbjednost;
7. Uredbi o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva rudarstva, nafte i gasa Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja;
8. Zahtjevu za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore na kreditni aranžman privrednog društva Luštica Development AD Tivat sa Aik bankom.