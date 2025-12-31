Vlada je na danas održanoj telefonskoj sjednici odlučila da premijer Milojko Spajić rukovodi Ministarstvom sporta i mladih do izbora novog rukovodioca tog resora.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

To je odlučeno nakon što je danas ranije Skupština razriješila Dragoslava Šćekića sa funkcije ministra.

Na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade odlučeno je i o:

1. Informaciji o zaključivanju Aneksa Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta “Za efikasniju javnu upravu u službi građana” i prenosu novčanih sredstava na ovu namjenu;

2. Informaciji o preusmjeravanju finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti iz Sporazuma o saradnji između Ministarstva javne uprave i Privredne komore Crne Gore;

3. Informaciji o zaključivanju Aneksa Projektnog ugovora u vezi sa projektom ” Podrška digitalnoj transformaciji u Crnoj Gori” i prenosu novčanih sredstava na ovu namjenu;

4. Predlogu odluke o osnivanju Agencije za željeznice;

5. Predlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave;

6. Odluci o koeficijentima za zarade zaposlenih u Agenciji za sajber bezbjednost;

7. Uredbi o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva rudarstva, nafte i gasa Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja;

8. Zahtjevu za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore na kreditni aranžman privrednog društva Luštica Development AD Tivat sa Aik bankom.