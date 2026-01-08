Tri osobe juče su primljene su u Vojnomedicinsku akademiju (VMA) sa povredama iz vatrenog oružja.

Maloletnik iz Beograda koji je na Božić pucao iz vatrenog oružja i ranio babu i dedu, a potom iz vatrenog oružja pucao u sebe, nalazi se u veoma teškom stanju, rekao je pukovnik dr Predrag Krstić sa VMA.

"Nažalost, ponovo žrtve porodičnog nasilja, mlađi momak, 16 godina, je upucao babu i dedu. Oni su trenutno dobro. Starac je sa povredom glave zbrinut na maksilofacijalnoj hirurgiji. Starica sa povredama ruku i grudnog koša na ortopediji", navodi dr Krstić.

Mladić u lošem stanju, moždano mrtav

Međutim, prema njegovim rečima, tinejdžer (16) nije dobro.

"Pucao je sebi u glavu, teška povreda mozga, veoma lošeg opšteg stanja, moždano mrtav", ističe dr Krstić.

Podsjetimo, maloljetni D.P. (16), koji je pucao u babu i dedu, pa pokušao samoubistvo, već je policiji poznat i za njim je bila raspisana potraga zbog nasilja u porodici.