Zbog komplikovane situacije u Zeti, predsjednik Skupštine Andrija Mandić odustao je od vođenja današnje sjednice, a poslanici Nove srpske demokratije neće prisustvovati radu parlamenta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio je na Kolegijumu predsjednika da se situacija u Zeti komplikuje, zbog čega danas neće moći da vodi sjednicu parlamenta, prenosi CdM.

Kako je naveo, poslanici Nove srpske demokratije takođe neće učestvovati u nastavku današnje sjednice Skupštine. Na Kolegijumu nije bio predstavnik Pokreta Evropa sad.

Prema saznanjima CdM-a, Mandić je predstavnicima ostalih poslaničkih klubova rekao da sami odluče da li će danas nastaviti rad. Redovno jesenje zasijedanje Skupštine završava 31. decembra, dok redovno proljećno zasijedanje počinje u martu. U slučaju potrebe, tokom januara i februara može biti zakazano vanredno zasijedanje.

Danas su poslanici trebali da se izjašnjavaju i o Predlogu zakona o statusu dinastije Petrović Njegoš. Iz aktuelnih dešavanja u Zeti proizilazi da je na pomolu kriza vlasti, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.

Ranije danas, Demokratska narodna partija (DNP) je saopštila da će nakon novogodišnjih praznika predsjednik te partije, Milan Knežević, sazvati sjednicu Predsjedništva i predložiti izlazak iz Vlade Milojka Spajića, kao i iz vlasti u Podgorici.