Izvor: MONDO

Državno tužilaštvo Crne Gore, a posebno Specijalno državno tužilaštvo (SDT), udvostručilo je tokom prvih devet mjeseci 2025. godine broj pokrenutih finansijskih istraga u odnosu na 2024. i 2023. godinu.

Prema podacima Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), zaključno sa 30. septembrom 2024. godine pokrenuto je 49 finansijskih istraga protiv 151 fizičkog i 21 pravnog lica, te 23 finansijska izviđaja protiv 82 fizička lica. Za poređenje, u 2024. godini evidentirane su samo 23 istrage i četiri izviđaja, dok je 2023. pokrenuto 26 finansijskih istraga.

U dokumentu VDT-a se naglašava da je tužilaštvo u 2025. godini pokazalo veću proaktivnost i rezultate u privremenom oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću – zaplijenjeni su milionski iznosi, privremeno blokirana nepokretna i pokretna imovina, uključujući slučaj bivšeg ministra bezbjednosti BiH Nenada Nešića.

Međutim, analiza ističe da trajna konfiskacija imovine i dalje zavisi od pravosnažnih krivičnih presuda, koje u mnogim predmetima još nisu donesene. Privremene mjere služe kao zakonski instrument za zaštitu imovine dok postupak traje, dok konačnu odluku donosi sud. U 93 odsto slučajeva sudovi su prihvatili predloge tužilaštva za privremeno oduzimanje imovine, pišu Vijesti.

Jedan od izazova su i nedostatak stručnjaka ekonomske struke u tužilaštvima i neažurni registri imovine, što otežava dokazivanje nezakonitog porijekla imovine. VDT je početkom 2025. godine izdao Uputstvo za postupanje u predmetima finansijskih izviđaja i istraga, koje je doprinijelo širenju ovih istraga i u drugim tužilaštvima.

Evropska komisija (EK) u izvještaju za 2025. upozorava da Crna Gora mora unaprijediti trajno oduzimanje imovine, osigurati efikasnu konfiskaciju kroz sistematsko praćenje tokova novca i sprovođenje posebnih istražnih mjera. EK ističe i manjak ljudskih resursa i nedovoljnu infrastrukturu SDT-a, Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Specijalizovanog odjeljenja Višeg suda, kao i nepostojanje redovnih kurseva finansijskih istraga u kurikulumu Policijske akademije.

Iako je broj otvorenih finansijskih istraga u porastu, broj trajnih konfiskacija ostaje nizak, dok zakonske izmjene koje bi omogućile oduzimanje imovine bez pravosnažne presude još nisu implementirane.