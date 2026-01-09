Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP), Milan Knežević, najavio je da će odmah nakon novogodišnjih praznika uputiti predlog organima stranke o napuštanju Vlade Crne Gore i povlačenju iz vlasti u Podgorici. Da li je to danas?

Izvor: MONDO

Prošli su novogodišnji a sada i božićni praznici i čeka se važna odluka nakon dešavanja u Botunu, da li pada vlast u Glavnom gradu.

Kako je ranije navedeno u zvaničnom saopštenju DNP-a, Knežević će na sjednici Predsjedništva stranke predložiti izlazak iz Vlade Milojka Spajića, kao i povlačenje iz lokalnih koalicija vlasti u glavnom gradu. Ovaj potez, kako je istaknuto, planiran je nakon prazničnog perioda, uz ocjenu da partija ne može više podržavati aktuelnu vlast ocjenjujući djelovanje vlade „neprihvatljivim“ i nazivajući je „krvavom“ nakon policijske intervencije u Botunu.

Takođe, optužio je gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da je korumpiran i kazao okupljenim građanima da Mujovićeva žena ima butik u Budvi zapitavši se odakle joj pare za to.

Knežević je tada naglasio da očekuje podršku stranačkih organa za svoj prijedlog, ali je u komentaru istakao da bi, ukoliko Predsjedništvo ne prihvati njegovu inicijativu, bio spreman da preuzme ličnu odgovornost, uključujući i mogućnost podnošenja ostavke na funkcije unutar stranke i Skupštine.

U međuvremenu oglasili su se nezavisni odbornik parlamenta u Zeti Svetozar Ulićević i grupa građana iz te opštine, predvođena Predragom Vulevićem, koji su tražili od DNP-a da ostane u državnoj i podgoričkoj vlasti, jer bi po njima odlazak iz vlasti nanio štetu interesima Zete i oslabio njen glas u institucijama.