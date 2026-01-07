Krvavom piru u dvorištu porodične kuće na Zvezdari prethodila je rasprava. Unuk (16) je pucao u babu i dedu, a potom u sebe.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Danas oko 16 časova u beogradskom naselju Zvezdara dogodila se stravična porodična tragedija kada je šesnaestogodišnji mladić (2009. godište) iz vatrenog oružja pokušao da usmrti babu i dedu, a potom i sebe.

Prema riječima ranjene bake, krvavom piru u dvorištu porodične kuće prethodila je rasprava. U jednom trenutku, unuk je potegao vatreno oružje i ispalio više projektila:

Dedi (1958) je pucao direktno u glavu, nanevši mu povrede opasne po život.

Baki (1959) je ispalio hitac u predjelu lijeve ruke.

Nakon napada na njih, mladić je sebi pucao u glavu u pokušaju da izvrši samoubistvo.

Borba za život u Urgentnom centru

Iako su prve informacije ukazivale na transport ka VMA, povrijeđeni su sa teškim traumama prevezeni u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama sa terena, ljekari se bore za život šesnaestogodišnjaka, kao i njegovog dede, dok je baka stabilno.

Uviđaj na licu mjesta

Policija je blokirala ulicu, a uviđaj u dvorištu kuće i dalje traje. Inspektori rade na utvrđivanju svih okolnosti, kao i porijekla oružja iz kojeg je maloljetnik pucao. Komšije su u potpunom šoku, navodeći da ništa nije slutilo na ovakav ishod.