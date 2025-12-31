Dragoslav Šćekić zahvalio se kolegama, sportskim institucijama i građanima, ističući da je smjena s mjesta ministra sporta i mladih posljedica političkih ucjena, te poželio srećne praznike.

Izvor: Vlada Crne Gore

Nakon što je na današnjoj sjednici parlamenta smijenjen sa funkcije ministra sporta i mladih, Dragoslav Šćekić je istakao da je svjestan kako je njegova smjena rezultat političkih pritisaka, ucjena i straha od mogućeg uspjeha Pokreta narodnog povjerenja (PNP).

"Kao doskorašnji ministar sporta i mladih zahvaljujem se premijeru Milojku Spajiću i kolegama na korektnoj saradnji koja je donijela brojne uspjehe i vidljive rezultate u oblasti sporta i unapređenja položaja mladih u Crnoj Gori. Posebnu zahvalnost dugujem svojim saradnicima, koji su se nesebično zalagali za unapređenje sporta u zemlji" naveo je Šćekić.

Takođe, zahvalio se sportskim društvima, savezima, klubovima, sportistima i svim sportskim radnicima na ukazanom povjerenju i konstruktivnim sugestijama u vezi sa gorućim problemima.

Šćekić je naglasio da smjena proizilazi iz političkih razloga, jer je njegov nesporni uticaj kod građana mogao biti umanjen, te da je obrazloženje premijera prihvatio uvažavajući njegovu odluku da bira članove Vlade i sačuva njenu stabilnost u ovom osjetljivom političkom trenutku.

Zahvaljujem kolegi Buturoviću na korektnoj diskusiji u parlamentu, medijima na saradnji, i svim građanima na povjerenju. Iskreno se nadam da ćemo u budućoj stabilnijoj Vladi nastaviti zajednički rad, a svima želim srećne novogodišnje i božićne praznike – zaključio je Šćekić.