Policija je posle višesatne potrage uhapsila muškarca osumnjičenog da je noćas u jednom kafiću u selu Tovariševo kod Bačke Palanke ubio Nenada G. (18).

Kako su prenosili domaći mediji, zločin se dogodio oko tri sata posle ponoći u prepunom kafiću kada je osumnjičeni zario nož u vrat tinejdžeru.

"Posle zločina osumnjičeni je pobjegao s lica mjesta. Policija je odmah otpočela potragu za njim i posle nekoliko sati intezivne potrage on je danas uhapšen", potvrdio je izvor.

Očevici su ispričali da je ubistvu prethodila svađa, ali još uvijek nije poznato oko čega su se osumnjičeni i žrtva posvađali.

"Kako smo čuli, tinejdžer je bio u društvu prijatelja i oni su se tokom celog dana družili i uživali u tradicionalnom proslavljanju Božića. Bili su, navodno, prvo kod crkve, ložili su se badnjaci, a gledali su i kako njihov drug vozi kočiju, što je tradicija u Tovariševu", kaže izvor i dodaje:

"Omladina se često skuplja u dva kafića u selu, a jedan od njih je taj u kom se nažalost dogodilo ubistvo. Muzika je svirala, oko ponoći su svi izašli napolje kako bi bacali petarde i čestitali jedni drugima Božić. Nakon toga su opet ušli u kafić, veseli su se i, koliko smo čuli, niko nije pravio probleme".

Kako je dalje ispričao u jednom momentu je vidio mladića krvavog sa nožem zabodenim u vrat.

"Mladić je nažalost preminuo na putu do bolnice", dodao je izvor.