Skupština je jednoglasno razriješila Dragoslava Šćekića sa mjesta ministra sporta i mladih, a odluka je donijeta zbog poštovanja koalicionog sporazuma nakon njegovog izlaska iz SNP-a.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dragoslav Šćekić danas je jednoglasno razriješen funkcije ministra sporta i mladih na sjednici Skupštine, uz podršku 44 poslanika.

Ministar bez portfelja Milutin Butorović kazao je prije glasanja da je riječ o političkoj odluci donijetoj u skladu s koalicionim sporazumom. Razrješenje je uslijedilo nakon što je lider SNP-a Vladimir Joković početkom novembra zatražio od premijera Milojka Spajića da Šćekić bude smijenjen, jer je napustio tu stranku.

Joković je podsjetio da prema sporazumu o formiranju 44. Vlade SNP predlaže ministre za resore poljoprivrede i sporta, te da ministarsko mjesto sporta i mladih pripada toj partiji. Šćekić je, nakon izlaska iz SNP-a, formirao Pokret narodnog povjerenja.