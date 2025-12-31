"Jučerašnja akcija preko petsto policijaca protiv mirnih građana Botuna koji su samo branili pravo na zdrav život predstavlja jednu od najcrnjih istorija crnogorskog društva."

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević će odmah nakon novogodišnjih praznika zakazati sjednicu Predsjedništva te stranke i predložiti izlazak iz Vlade i vlasti u Podgorici, saopštio je DNP.

"Jučerašnja akcija preko petsto policijaca protiv mirnih građana Botuna koji su samo branili pravo na zdrav život predstavlja jednu od najcrnjih istorija crnogorskog društva. Hapsiti maloljetnu djecu, starce, predsjednika Opštine Zeta, posljednji je stadijum izopačenosti onih koji bi trebalo da predstavljaju narod, ali su već sad nadmašili svoje prethodnike i zbog toga će kad tad krivično pravno odgovarati. Svima onima koji su pohvalili jučerašnju sramnu akciju poručujemo da im je savjest nečista i da su preuzeli koruptivne obaveze, koje ćemo nastaviti da u narednim mjesecima razobličujemo. DNP principijelno i beskompromisno ostaje uz svoj narod, što je dokazala i juče, i zahvaljuje se svima koji su nam pružili podršku, a još više onima koji su ćutali. Ili kako napisa Njegoš: 'Čast i bruka žive dovijeka!'”, piše u saopštenju.