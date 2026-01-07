Tinejdžer (16) koji je nađen u lokvi krvi u Beogradu, nakon što je pucao u babu i dedu, počinio je krvav pir zbog novca.

Maloljetni D.P. (16), koji je pucao u babu i djeda na Zvezdari, a potom pucao sebi u stomak, prema nezvaničnim informacijama, u krvavi pohod došao je sa drugom osobom.

Kako su rekle komšije iz ulice gdje se desio zločin, policija traga za tim drugim dječakom.

„Nakon pucnjave djed je izletio krvav iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali namjeru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom“, rekao je jedan od komšija za „Informer“.

„D.P. ima brata. Majka ih je ostavila kad su bili mali, odgajili su ih baba i djed. Dječak koji je pucao važio je za problematičnog, od ranije je imao prijave za nasilje u porodici, zbog čega je bila raspisana potraga“, dodao je sagovornik.

Navodno je tražio 18 hiljada eura, a zatim je zapucao.

Babu S.P. (67) upucao je u ruku, dok je djedu Z.P. (68) pucao u glavu.

Prema riječima ranjene babe, unuk je nakon rasprave prvo pucao djedu u glavu, zatim njoj u ruku, a potom je ispalio metak sebi u glavu.

Prevezeni su u Urgentni centar, gdje se ljekari bore za život i dječaka i njegovog djeda.