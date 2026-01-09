Majka sa djetetom se izgubila na Fruškoj gori.

Izvor: Facebook/Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Majka sa detetom izgubila se danas na Fruškoj gori, ali su na svu sreću na vrijeme intervenisali vatrogasci-spasioci koji su ih brzo pronašli. Akciju pronalaska i spasavanja zajedno su izveli pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad i Gorske službe spašavanja.

Izgubili su se majka i dijete kod Bukovca, oboje su strani državljani. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije nakon uspješno izvedene akcije spasavanja.