Izvor: Kurir/ilustracija

Nedavno hapšenje dvojice državljana Srbije zbog pljačke draguljarnice u hotelskom kompleksu na Halkidikiju podsetilo je na dugu istoriju kriminalne grupe poznate kao Pink Panteri, koja je decenijama harala luksuznim zlatarama širom Evrope i sveta.

Grčka policija, u saradnji sa međunarodnim bezbednosnim službama, identifikovala je i uhapsila Zorana Jovanovića (46) i Slađana Tešića (48) zbog krađe nakita i satova vrednih stotine hiljada evra. Pljačka se dogodila 2. septembra 2025. godine, kada su maskirani razbojnici onesposobili radnike zlatare i pobegli sa plenom.

„Pljačkaši su odmah onesposobili dvojicu radnika koji su se našli u zlatarici i potom pobegli“, navodi izvor blizak istrazi.

Izvor: screenshot YT/thestivalgr

Kako funkcionišu Pink Panteri danas

Bezbjednosne službe ističu da Pink Panteri više ne deluju kao jedinstvena organizacija, već kroz manje, dobro povezane ćelije. Njihov metod ostaje isti – detaljno izviđanje, brza akcija i bekstvo preko više država.

Istaknuti članovi i legendarne pljačke

Zoran Jovanović i Slađan Tešić: uhapšeni u Atini zbog najmanje dve pljačke zlatare od decembra 2023. godine.

Izvor: Le Figaro Printscreen, Printscreen

Milan Ljepoja i Mladen Lazarević: 2007. opljačkali zlataru u Dubaiju vrednu više od 10 miliona evra, bežeći kroz izloge sa dva automobila.

Duško Martinović: poznat po pljački juvelirnice u Monte Karlu 2005. godine, bežeći gliserom, uhapšen i osuđen nakon višegodišnjeg bekstva.

Rajko Čaušević: dio prve generacije Pink Pantera sa prostora bivše Jugoslavije, uhapšen u Nemačkoj 2020. godine zbog više međunarodnih pljački.

Mitar Marjanović: izveo pljačku zlatare u Rimu usred dana, uhapšen 2012. godine.

Žene u mreži Pink Pantera

Olivera Ćirković: jedna od retkih žena na vrhu grupe, osuđena u Grčkoj na više od 30 godina zatvora, izašla 2017. Otkrila je da Pink Panteri nemaju centralnog vođu – svi rade za sebe, ali ih povezuje specifičan metod pljački.

Eva Kant: neuropsihijatar iz Niša, neko vrijeme bila dio grupe, ali je napustila kriminal i vratila se medicini.

Slavica Stanojčić: Užičanka koja je mjesec i po živela u Atini u luksuzu, a potom završila u grčkim zatvorima. Preminula je pre nekoliko godina od teške bolesti.

Izvor: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube Iza Brave, Printscreen/TV Happy

Porijeklo imena i prve pljačke

Veruje se da je prva pljačka Pink Pantera izvedena 2002. godine u Londonu, kada su Predrag Vujošević i saučesnica opljačkali prsten vredan 37.000 funti. Pronalazak prstena kod osumnjičenog inspirisao je policiju da grupu nazove po filmskoj komediji Pink Panter. Ova najnovija pljačka na Halkidikiju pokazuje da ostaci ove zloglasne mreže i dalje funkcionišu i predstavljaju izazov za bezbednosne službe širom Evrope.