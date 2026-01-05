Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP), Milan Knežević, najavio je da će odmah nakon novogodišnjih praznika uputiti predlog organima stranke o napuštanju Vlade Crne Gore i povlačenju iz vlasti u Podgorici.

Izvor: MONDO

Kako je navedeno u zvaničnom saopštenju DNP-a, Knežević će na sjednici Predsjedništva stranke predložiti izlazak iz Vlade Milojka Spajića, kao i povlačenje iz lokalnih koalicija vlasti u glavnom gradu. Ovaj potez, kako je istaknuto, planiran je nakon prazničnog perioda, uz ocjenu da partija ne može više podržavati aktuelnu vlast ocjenjujući djelovanje vlade „neprihvatljivim“ i nazivajući je „krvavom“ nakon policijske intervencije u Botunu. Takođe, optužio je gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića da je korumpiran i kazao okupljenim građanima da Mujovićeva žena ima butik u Budvi zapitavši se odakle joj pare za to.

Danas je prvi radi dan nakon novogodišnjih praznika, a s obzirom da se radi o veoma važnoj i hitnoj odluci, danas svi sa nestrpljenjem očekujemo odgovor Kneževića.

Knežević je tada naglasio da očekuje podršku stranačkih organa za svoj prijedlog, ali je u komentaru istakao da bi, ukoliko Predsjedništvo ne prihvati njegovu inicijativu, bio spreman da preuzme ličnu odgovornost, uključujući i mogućnost podnošenja ostavke na funkcije unutar stranke i Skupštine.