Izgorio stan u zgradi u Majdanpeku.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Večeras je izgoreo stan na trećem spratu zgrade u Majdanpeku, saznaje "Informer". Požar je izbio u gornjem dijelu Majdanpeka u Kapetanskoj ulici.

"Prolazio sam tuda i primijetio da kulja gust dim kroz terasu stana i prozor kuhinje. Ubrzo su stigli i vatrigasci, ali od stana nije izgleda ostalo ništa.

Čujem da kažu komšije da vlasnik nije bio tu, već da je komšinica ispod njega ložila vatru jer nema struje i grijanja. Vatra je probila kod komšije iznad i izgoreo je čovjeku stan.

Strašno, em je hladno, em sad nema gdje. Inače, ovo su stambene zgrade koje nisu predviđene za grijanje na drva i očekuje se i strahuje da uvijek nešto negdje izbije", rekao je komšija koji stanuje u blizini za pomenuti list.