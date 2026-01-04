Zakonom se uvodi obaveza da Ustavni sud godinu dana unaprijed obavijesti nadležnog predlagača o prestanku funkcije sudije ili predsjednika zbog penzionisanja ili isteka mandata, kako bi se pravovremeno pokrenuo postupak izbora novih sudija.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu, kojim se prvi put jasno definiše starosna granica za penzionisanje sudija, uvodi automatsko obavještavanje o prestanku funkcije i propisuju mehanizmi za sprečavanje blokade rada tog suda.

Prema predloženim rješenjima, sudije i predsjednik Ustavnog suda stiču pravo na starosnu penziju sa navršenih 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, čime se, kako je navedeno, otklanjaju dosadašnje pravne nejasnoće koje su izazivale institucionalne sporove.

Zakonom se uvodi obaveza da Ustavni sud godinu dana unaprijed obavijesti nadležnog predlagača o prestanku funkcije sudije ili predsjednika zbog penzionisanja ili isteka mandata, kako bi se pravovremeno pokrenuo postupak izbora novih sudija.

Predlog precizira i pitanje izuzeća, pa sudija ne može učestvovati u odlučivanju o prestanku sopstvene funkcije. U slučaju da zbog izuzeća nema dovoljnog broja sudija za odlučivanje, obavještavanje Skupštine preuzima predsjednik Suda, njegov zamjenik ili sudija sa najdužim iskustvom.

Jedna od ključnih novina odnosi se na sprečavanje blokade rada Ustavnog suda. Ukoliko Sud ostane sa manje od četiri sudije zbog neizbora novih, sudija kome je prestala funkcija može, uz svoju saglasnost, nastaviti da obavlja dužnost do izbora nasljednika.

Iz Vlade navode da su izmjene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije iz 2025. godine i dio obaveza Crne Gore u procesu evropskih integracija. Predloženo je da se zakon usvoji po hitnom postupku, a za njegovu primjenu nijesu potrebna dodatna budžetska sredstva.