On je ovim komentarom odgovorio na Milanovićevu objavu na Fejsbuku da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu i da „odluke tzv. koalicije voljnih ni na koji način ne obavezuju ni Hrvatsku, ni Hrvatsku vojsku“.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

Premijer Hrvatske, Andrej Plenković, izjavio je danas da Vlada nikada nije planirala da šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu, te ponovo optužio predsjednika Zorana Milanovića za proruske stavove u vezi s ratom u toj zemlji.

„Vlada nikada, uprkos ogromnom dezinformisanju javnosti, nije planirala da šalje hrvatsku vojsku u Ukrajinu. To sam jasno rekao i juče na sastanku 'Koalicije voljnih' u Parizu. Međutim, nastavićemo s bilateralnom pomoći Ukrajini“, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

Plenković je nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), na čijem je čelu, istakao da smatra kako je „učešće u Koaliciji voljnih itekako politički ispravno, jer je to praktično jedini način da se bude u potpunosti informisan o svim aktivnostima međunarodne zajednice koji vode ka postizanju mira u Ukrajini“.

„Na taj način snažimo naš međunarodni kredibilitet, nikada nauštrb sposobnosti Hrvatske vojske ili odbrambenih kapaciteta u koje je ova vlada uložila više nego brojne prethodne“, naglasio je premijer Hrvatske.

Plenković je dodao da je Milanovićev politički stav tokom ukrajinskog rata bio „u potpunosti blizak ruskom narativu“.

„On nije bio samo suprotan dugogodišnjim stavovima hrvatskih vlada i Sabora, već je u svojoj srži bio antievropski i anti-NATO, ne razumijevajući da se sloboda cijele Evrope, pa i Hrvatske, kao i naša ekonomska i socijalna situacija, danas brani i na bojištu u Ukrajini“, zaključio je Plenković.