Hoće li Crna Gora do 2028. postati članica EU zavisi od napretka u vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije, te rješavanja preostalih bilateralnih pitanja sa susjedima - rekao je Picula.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora mora pokazati kontinuiranu političku posvećenost, posebno u primjeni standarda vladavine prava i rješavanju bilateralnih pitanja sa susjedima, kako bi ostvarila cilj članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine, poručio je poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula.

On je kazao da je prethodna godina donijela ubrzanje pregovaračkog procesa zahvaljujući ambicijama vlasti, ali da Podgorica nije iskoristila sve prilike za brži napredak zbog unutrašnjopolitičkih odmjeravanja koja su imala štetne vanjskopolitičke posljedice.

Hoće li Crna Gora do 2028. postati članica EU zavisi od napretka u vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije, te rješavanja preostalih bilateralnih pitanja sa susjedima - rekao je Picula.

Komentarišući odnose sa Hrvatskom, koja je blokirala zatvaranje poglavlja 31, Picula je upozorio da broj neriješenih sporova raste, te da bi Podgorica trebala izbjegavati ponavljanje starih grešaka.

On je podsjetio i na privremenu blokadu Francuske, koju je ocijenio izrazom visoke osjetljivosti Pariza prema politici proširenja i unutrašnjim reformama EU, te naglasio da politika proširenja zahtijeva stabilnost i dijeljenje temeljnih vrijednosti među kandidatima i članicama.

Picula je istakao da je uloga Crne Gore u procesu proširenja ključna, ali da nijedna faza ne smije biti podcijenjena, te da ulazak u EU predstavlja složeni etapni proces koji zahtijeva strpljenje i kontinuitet.