Sumnja se da je maloljetnik čiji je otac uhapšen pucao u babu i dedu zbog novca.

Izvor: Kurir

P. J. (43), otac maloljetnika za kojeg se sumnja da je iz vatrenog oružja usmrtio svoju baku i djeda, a potom izvršio samoubistvo, danas je saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gdje je odlučio da se brani ćutanjem.

Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva, javni tužilac je nakon isteka zadržavanja saslušao osumnjičenog P. J., kojem se na teret stavlja izvršenje krivičnih djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

„Osumnjičeni se tom prilikom branio ćutanjem. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnijet je predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju na to da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao pobjeći, kao i da bi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da će u daljem toku postupka javni tužilac preduzeti sve neophodne radnje radi utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja, nakon čega će biti donijeta odluka o daljem postupanju.

Prema nezvaničnim informacijama, P. J. se sumnjiči da nije adekvatno vodio brigu o svojim sinovima.

Podsjetimo, maloljetnik koji je 7. januara pucao u svoju baku i djeda, a potom u sebe, preminuo je od zadobijenih povreda u bolnici.

Prema nezvaničnim saznanjima, šesnaestogodišnjak je tog dana navodno pucao u baku i djeda zbog duga koji su, kako se tvrdi, imali prema njegovom ocu. Izvori navode da je od njih tražio 18.000 eura, a nakon što su to odbili, došlo je do pucnjave.

Takođe, prema nezvaničnim informacijama, maloljetnik je bio poznat policiji i za njim je ranije bila raspisana potraga zbog nasilja u porodici. U kući se u vrijeme zločina, kako se navodi, nalazio i njegov dvije godine mlađi brat.

Mlađi brat šesnaestogodišnjaka koji je počinio teško krivično djelo, na sreću, nije povrijeđen, a nakon tragičnog događaja brigu o njemu preuzela je majka, navode izvori bliski istrazi.

Prema dostupnim informacijama, majka je ranije imala starateljstvo nad djecom, ali ih je napustila dok su još bili bebe i nije vodila brigu o njima, jer se preselila u Bosnu i Hercegovinu, gdje je zasnovala novu porodicu. I pored toga, nakon tragedije, dijete je preuzeto na njenu brigu.

Izvori navode i da se sumnja kako je otac dječaka zavisnik od droge, te da nema stalnu adresu boravka. Nakon zločina koji je počinio njegov sin, istražitelji su, prema nezvaničnim informacijama, otežano došli do njega jer je često mijenjao mjesta na kojima je boravio.

Komšije su nakon tragičnog događaja ispričale da je šesnaestogodišnjak i ranije bio problematičnog ponašanja, te da je, kako tvrde, prodavao drogu u neposrednoj blizini kuće u kojoj je živio.

„Dečko je i ranije pravio probleme babi i djedu, koji su brinuli o njemu i njegovom mlađem bratu nakon što ih je majka napustila. Ovo nije bio prvi put da je bio nasilan prema tim ljudima“, navode mještani, dodajući da je tinejdžer imao problema sa kockanjem i narkoticima.

U međuvremenu, djed koji je teško ranjen i dalje se nalazi na bolničkom liječenju, sa povredama glave, dok je baka zadobila teške povrede obje ruke. Prema nezvaničnim informacijama, ona je rukama uspjela da spriječi da hitac koji je unuk ispalio pogodi njen stomak.