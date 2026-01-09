Ipak, iz DNP-a navode da su pregovori, koji su održani sinoć, okončani bez rezultata, jer premijer Milojko Spajić nije prihvatio ponuđene opcije koje su mogle da budu osnova za nastavak razgovora sa mještanima Botuna

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokratska narodna partija (DNP) saopštila je da je uvažila inicijativu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića za započinjanje novih pregovora s ciljem prevazilaženja, kako navode, narastajuće krize u vezi sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prenosi portal Vijesti.

Ipak, iz DNP-a navode da su pregovori, koji su održani sinoć, okončani bez rezultata, jer premijer Milojko Spajić nije prihvatio ponuđene opcije koje su mogle da budu osnova za nastavak razgovora sa mještanima Botuna, prenosi portal Vijesti.

U toj partiji poručuju da ostaju spremni za dijalog, ali da neće odustati od svojih programskih i političkih principa, uz upozorenje da će povući konkretne poteze ukoliko njihove inicijative ne dobiju podršku u Vladi.