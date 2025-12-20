Na mjestu nesreće odmah su intervenisale spasilačke ekipe, a u toku je istraga kako je došlo do incidenta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Durmitor je danas potresla teška nesreća na žičari na Savinom kuku. Prema prvim informacijama, iz korpe su ispali strani turisti, pri čemu je muškarac izgubio život, dok je žena povrijeđena, ali je svjesna i komunikativna.

Na mjestu nesreće odmah su intervenisale spasilačke ekipe, a u toku je istraga kako je došlo do incidenta. Preliminarni podaci ukazuju da je do tragedije možda došlo usljed kvara na drugom, strmom dijelu žičare, kada je korpa navodno počela da klizi unazad.