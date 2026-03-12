Predlog je podnijet zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila dva krivična djela davanje lažnog iskaza

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv nekadašnje sudije Vrhovnog suda Rade Kovačević.

Predlog je podnijet zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila dva krivična djela davanje lažnog iskaza, na način što je kao svjedok u krivičnom postupku koji se vodi protiv Miloša Medenice i drugih lica dala neistinite iskaze pred Specijalnim državnim tužilaštvom i Višim sudom u Podgorici.

Podsjetimo, specijalni tužilac Vukas Radonjić zatražio je od specijalnog vijeća Višeg suda u Podgorici da tužilaštvu dostavi zapisnik sa glavnog pretresa jer se kako je kazao, svjedok, penzionisana sudija Vrhovnog suda Rada Kovačević, različito izjašnjavala na određene okolnosti u postupku protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, prenosi "Dan".

"Odgovorno tvrdim, moralno i krivično, da se Vesna Medenica nikad nije interesovala za bilo koji predmet, kako kod mene lično, kao sudije ili člana vijeća, tako ni u njenom prisustvu" kazala je prilikom svjedočenja Kovačević.