U Podgorici danas je nastavljeno suđenje Danilu Mandiću

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danilo Mandić je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laku tjelesnu povredu i neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Postupak vodi sudija Ivana Becić. Optužnicu zastupa tužilac Ivan Bojanić iz ODT Podgorica, prenosi Dan.

Kraj ročišta je obilježila diskusija između sudije i optuženog. Nakon što je advokat Miroje Jovanović ukazao da je Danilo Mandić pao sa kreveta i da se nije žalio. Sudija je konstatovala da je upoznata da je išao u Urgentni centar.

Optuženi Danilo Mandić je negodovao na komentare sudije i kazao da su im "uslovi u zatvoru odlični". Kazao je sudiji da ne komentariše jer je navela spratove na krevet i djetinjstvo, navodi Dan.



Sudija je optuženog zamolila da vodi računa o svom tonu i na to što se na neprimjeren način obraća sudu. Navela je da namjera suda nije bila nikoga da uvrijedi i da se sud njenu obraća sa poštovanjem.

"Ja sam pao sudija i bio u nesvjest a vi se sudija sprdate", dodao je optuženi Mandić.

Sudija ga je upozorila da sudu može da se obrati primjerenim tonom i da njega sud poštuje.

"Vi se sudija sprdate sa mnom", dodao je optuženi Mandić.

Na današnjem ročištu nije pristupio svjedok oštećeni Darko Perović. Sudu je saopšteno da se on više ne nalazi u UIKS-u. Nije došao ni svjedok oštećeni Aris Turković, prenosi Dan.

Advokat Miroje Jovanović je, između ostalog, kazao da zaključujem da sud ima negativno predubjeđenje u odnosu na Danila Mandića. To je naveo u osporavanju konstatacije suda da je na snimku uočen predmet nalik na pištolj.

Advokat Miroje Jovanović je pred sudom, u slobodnom kazivanju, kazao da su ga presrela dva lica i da su mu prijetila. Naveo je da je policija njemu saopštila da to nisu bili službenici policije. Tužilac je sudiji kazao da je taj događaj prijavljen.

Na ročištu je nastavljen dokazni postupak.



Puštani su snimci sa nadzornih kamera koji su izuzeti kao dokaz povodom ovog slučaja.

Sudija je konstatovala da se među materijalom nalazi fotografija na kojoj je naznačen datum 19.4.2025. i reg.oznaka vozila PG MH 058 i brzina kretanja i vrijeme.

Tužilac je zatim sudu dostavio službenu zabilješku UP OB Podgorica od 12.3.2026., kao i CD na kojem je sadržan snimak predmetnih tablica.

"Predlažem da se izvrši uvid u CD i službenu zabilješku koju sam dostavio", naveo je tužilac Bojanić i dodao se tu vidi na koji način je policija došla do tih tablica.

Ovom predlogu se prvo protivio advokat Miroje Jovanović a zatim isti ostavio na ocjenu sudu.

"Čitač tablica u realnom vremenu djeluje kao kamera. Ili ćemo koristiti video snimak na kojem se ništa ne vidi, ni tablice ni moj branjenik, ili ćemo ovo. Jedno isključuje drugo", kazao je između ostalog advokat.

Dodao je da je ovo naknadno rekonstruisanje u cilju potvrđivanja teze optužnice.

"To znači da policija i dalje sprovodi radnje a pretres pred sudom traje", zaključio je on.

Istakao je da je nejasno kako postoji čitač koji registruje tablice a video zapis ni tablice, ni lice.

"Policija ulazi u uvezivanje navodnih dokaza 11 mjeseci nakon kritičnog događaja. Ako sud smatra da ovo može doprinjeti rasvijetljavanju činjeničnog stanja, ostavljam sudu na ocjenu ", istakao je advokat.

Sud je zatim prihvatio predlog zastupnika optužnice, piše Dan.

"Sud zna da se kao dokaz mogu koristiti samo originalni formati a posebno kad se radi o digitalnim forenzičkim dokazima. U konkretnom slučaju radi se po onome što se može zaključiti iz fajla o dokumentu koji je kreiran a ne eksportovan dana 22.4.2025. Niko nema ovlašćenje da mijenja format izvornog fajla bez izričite naredbe suda i to samo kada se odredi vještačenje a ukoliko sud i stranke ne raspolažu dovoljnim stručnim zanjem da bi samostalno mogi da pristupaju originalnim fajlovima. Zakasnilo je tada Više tužilaštvo da u toj fazi postupka naredbom ovlasti službeno lice koje bi uz asistenciju službenika UP izradilo nalaz. Upravo je služba IKT Sudskog savjeta, isto kao i ovaj branilac, radi preglednosti ove tabele isti otvorila putem programa koji nije istovjetan programu na osnovu kojeg je vršen navodni eksport podataka. Sud da s dužnom pažnjom povede računa o stručnoj nesmotrenosti prvobitnog postupajućeg tužilaštva, jer nakon godinu dana u ovoj fazi postupka nemamo mogućnost da pristupamo origunalnim fajlovima kao što je UP imala u aprilu 2025. " kazao je advokat Jovanović na eksel tabele koje su sprovedene kao dokaz a koje se odnose na vozilo.

Advokat Jovanović je zatim sudu kazao da ima primjedu na raniju konstataciju zapisa gdje se navodi da sud vidi oblik pištolja, predmet nalik na pištolj.

"Sadržaj zapisa ne korespondira sa onim što je konstatovano. Zaključujem da sud ima negativno predubjeđenje u odnosu na mog branjenika u ovoj krivičnopravnoj stvari, suprorno načelima ZKP-a. Sud je morao da konstatuje da ne posjeduje ključni znanje da razazna šta je pištolj sa najgorom rezolucijom od svih snimaka koje ima", naveo je on, prenosi Dan.

Zatim je sud konstatovao da se sprovodi nalaz i mišljenje vještaka Nikole Cmiljanića digitalno-forenzičke struke. Vještak je ostao pri nalazu.

"Smatram da je cjelishodnije da u elektronskoj formi dostavim sudu pitanja za vještaka digitalne struke, koji će po dopuštenju ta pitanja dostaviti vještaku kako bi se isti izjasnio na postavljena pitanja. Kako sam pripremio velći broj pitanja, pri čemu je vještaku potrebno da izvrši uvid u veliki broj fajlova koji sam nedavno primio, bez krivice ovog tužilaštva, potrebno je vještaku i vrijeme kako bi dao odgovor. Zato smatram da bi trebalo odložiti ovo ročište", kazao je advokat Jovanović.

Vještak je bio saglasan sa advokatom.

Sud je to prihvatio i današnje ročište prekinuo.

Nastavak je zakazan za 15. april u 11.00.