"Ja sam, kao direktor 'Puteva', inicijator ideje za pravljenje kamenoloma. To sam još predlagao i za vrijeme bivše gradonačelnice Podgorice Olivere Injac".

Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Podgorički "Putevi" stali su sa izgradnjom kamenoloma u naselju Kuči dok se Agencija za zaštitu životne sredine ne izjasni po tom pitanju, rekao je danas "Vijestima" direktor tog preduzeća Radoš Zečević.

On je, komentarišući konferenciju za medije koju su sazvali odbornici Demokratske partije socijalista (DPS) kazao da su o tom pitanju mogli da se izjasne tokom Skuptšine Glavnog grada.

Odbornici DPS-a su, tokom konferecije, kazali da je lokacija za kamenolom u Kučima na brdu Morišnja dogovorena "iza zatvorenih vrata, jer su Zečević i jedna osoba u familijarnim odnosima".

Zečević redakciji nije kazao da li su u porodičnim odnosima, ali je potvrdio da zna osobu o kojoj su pričali opozicioni odbornici.

"Tačno je da ga poznajem. Samo mi recite ko ne poznaje nekog ko živi u Podgorici, a ja imam dosta godina. Znamo se i kroz partijske aktivnosti. Struka je odabrala njegovu parcelu. Predstavnici Kuča su bili kod gradonačelnika Mujovića. Dogovorili smo se da ne radimo ništa, iako smo mogli odmah. Prihvatili smo uslove i sačekaćemo Agenciju za zaštitu životne sredine da izradi elaborat u narednih par mjeseci", izjavio je.

