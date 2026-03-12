Naši vinari ostvarili su veliki uspjeh, osvojivši najprestižnije moguće titule i ostavljajući iza sebe izuzetno jaku regionalnu konkurenciju.

Izvor: Vranac Selection

Crna Gora je i zvanično potvrdila status vinske velesile na upravo završenom međunarodnom takmičenju Vranac Selection by CMB, održanom od 4. do 6. marta u Podgorici. Domaćin ovog prestižnog događaja bilo je Nacionalno udruženje somelijera Crne Gore, predvođeno predsjednikom Lukom Bešićem, koje je u saradnji sa globalnim autoritetom Concours Mondial de Bruxelles (CMB) uspjelo da dovede vinski svijet u srce naše zemlje.

Crna Gora ispisala istoriju: Grand Gold i svjetska "Otkrovenja"

Naši vinari ostvarili su veliki uspjeh, osvojivši najprestižnije moguće titule i ostavljajući iza sebe izuzetno jaku regionalnu konkurenciju.

- Najveće priznanje takmičenja – International Blend Revelation: Titula najbolje kupaže cijelog takmičenja pripala je vinu Dimitrije Reserve 2017 (Vinarija Rade Rajković). Osim Velike zlatne medalje (Grand Gold), ovo vino je proglašeno za svjetsko "otkrovenje", što je trijumf tradicije i dokaz da crnogorske porodične vinarije ne samo da prate, već i poražavaju svjetske standarde.

- Grand Gold Medal: Još jedno Veliko zlato otišlo je u ruke kompanije 13. jul Plantaže za vino Stari Podrum Cuvee Terroir 2020, čime je potvrđeno da su Plantaže neprikosnoveni čuvar "terroir" izraza vranca.

"Zlatna kiša" za crnogorske podrume

Da vinska scena Crne Gore posjeduje nevjerovatnu širinu i kvalitet, potvrđuje niz zlatnih medalja koje su stigle u podrume od Podgorice do Crmnice i primorja:

- Keković Estate: Zlatna potvrda za rad ove moderne i perspektivne vinarije.

- Vinarija Krgović: Zlato koje svjedoči o vrhunskoj konzistentnosti kvaliteta.

- Vinarija Buk i Vinarija Zenta: Zlatna odličja koja slave autentičnost malih, vrhunskih podruma.

- Vida Wines (Stratex): Potvrda uspjeha modernog i inovativnog pristupa vrancu.

13. jul Plantaže: Više zlatnih medalja za premijum etikete koje čine "kičmu" crnogorskog vinarstva.

Inicijativa koja je promijenila sve

Organizacijom ovog događaja, Nacionalno udruženje somelijera na čelu sa Lukom Bešićem stvorilo je platformu koja je domaća vina izbacila u prvi plan svjetske javnosti. Bez ove hrabre inicijative, mnoga vina, poput onog vinarije Rajković, možda bi ostala skriveni dragulji – danas su ona svjetske senzacije.

"Iako je konkurencija iz regiona, poput Sjeverne Makedonije, bila izuzetno jaka, Crna Gora je apsolutno dominirala u kategoriji kupaža i terroir vina. To pokazuje našu kreativnost i dubinu tržišta," navodi Luka Bešić

Rezultati vinarija kao što su Krgović, Buk i Zenta, uz stabilnu dominaciju Plantaža, šalju jasnu poruku: vinska scena Crne Gore nije samo jedan igrač, već snažna vojska vrhunskih proizvođača koja nepokolebljivo ide ka svom cilju – potpunom međunarodnom priznanju.