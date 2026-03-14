Akcija sprovedena u Zagoriču i Spužu kod više operativno interesantnih osoba, nakon nedavnog ranjavanja Radoslava Stanišića

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica izvršili su pretrese na pet lokacija u podgoričkom naselju Zagorič i na području Spuža, tokom kojih su oduzeta dva startna pištolja bez odgovarajuće dokumentacije, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, pretresi su izvršeni u objektima koje koriste Radoslav Gile Stanišić, Vidoje Stanišić, Filip Popović, Nikola Marković i Dragiša Bulatović, za koje policija navodi da su operativno interesantne osobe.

Iz Uprave policije je, kako prenosi portal Vijesti, saopšteno da je riječ o nastavku preventivno-represivnih aktivnosti u vezi sa prethodnim događajima koji se odnose na zloupotrebu vatrenog oružja. Tokom pretresa pronađena su dva startna pištolja bez potrebne dokumentacije, za koje će se naknadno cijeniti da li postoje elementi prekršaja iz Zakona o oružju.

Akcija policije uslijedila je nakon nedavnog incidenta u kojem je ranjen Radoslav Stanišić. Kako prenosi portal Vijesti, on se sa prostrelnom ranom u nozi pojavio u Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore, ali je odbio da policiji pruži detaljne informacije o okolnostima ranjavanja.

Nakon toga policija je blokirala grad i sprovela kontrole više osoba. Kako prenose Vijesti, tokom kontrole blindiranog vozila marke „Audi“ u kojem se nalazio državljanin Bosne i Hercegovine Lazar Božić (29), pronađen je pištolj marke „Valter“ sa 15 metaka i bez fabričkog broja.

Policija nastavlja aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ranjavanja Stanišića, dok je oduzeto oružje poslato na dalju provjeru, prenosi portal Vijesti.