Biznismen Duško Knežević saslušan je u Specijalnom tužilaštvu zbog sumnji u stvaranje kriminalne organizacije u slučaju E-komerc

Bivši vlasnik Atlas grupe saslušan prije dva dana u Specijalnom tužilaštvu u slučaju E-komerc

Biznismen Duško Knežević saslušan je u Specijalnom tužilaštvu zbog sumnji u stvaranje kriminalne organizacije u slučaju E-komerc, saopšteno je Televiziji Vijesti iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Knežević je na saslušanju iznio odbranu ali nije želio da odgovara na pitanja specijalne tužiteljke Sanje Jovićević.



Ovaj slučaj važan je i jer je u njemu već osam godina blokirano 60 miliona eura stranim kompanijama koje su učestvovale u poslovima E-komerca sa Kneževićevom Atlas bankom a čiji advokati tvrde da im je nestao 21 milion eura i traže vraćanje tog novca.