Policija u Budvi lišila slobode mladića iz Bijelog Polja osumnjičenog za ugrožavanje sigurnosti i napad na službeno lice

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ lišili su slobode lice osumnjičeno za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke portala Vijesti iz Bijelog Polja, kao i za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Kako je saopšteno iz policije, novinarka E.P. je 9. marta službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje prijavila da je na nalogu portala Vijesti iz Bijelog Polja, u kojem je zaposlena, na jednoj društvenoj mreži upućena poruka prijeteće i uvredljive sadržine.

U toj poruci, kako se navodi, pominjani su zaposleni u toj medijskoj kući, ali i tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Policijski službenici su odmah preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti radi rasvjetljavanja događaja i procesuiranja odgovornog lica, nakon čega je utvrđeno da je riječ o L.R. (21) iz Bijelog Polja, sa stalnim boravkom u Budvi.

Službenici bjelopoljske policije o slučaju su obavijestili tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je saopštio da je za ovaj predmet, prema mjesnoj nadležnosti, nadležno Odjeljenje bezbjednosti Budva, odnosno Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

Nakon toga su o događaju obaviješteni službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, koji su preduzeli dalje aktivnosti, locirali osumnjičenog i lišili ga slobode.

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru ocijenio je da se u radnjama L.R. stiču elementi krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke portala Vijesti, kao i krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

L.R. je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku.