Bratić je uhapšena 16. februara u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog štete od najmanje 400.000 eura napravljene smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić ukinut je kućni pritvor, saopštio je Vijestima jedan od njenih branilaca, advokat Mitar Šušić.

On je pojasnio da su saslušani svi svjedoci i da su prestali razlozi za trajanje mjere kućnog pritvora.

Bratić je na funkciji ministarke bila nešto više od godinu - od prve post DPS-ovske Vlade izabrane 4. decembra 2020. do 4. februara 2022. godine, kada joj je izglasano nepovjerenje.

U prvoj polovini mandata smijenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.

I dok su je iz opozicije optuživali za politički revanšizam, Bratić je razrješenja u prosvjeti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je dio smijenjenih direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe.

Njoj je juče nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u Podgorici određeno zadržavanje, a njen pravni zastupnik advokat Mitar Šušić rekao je "Vijestima" da je Bratić negirala krivicu i saopštila da je direktore smjenjivala zakonito.