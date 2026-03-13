Nakon prvog slučaja ptičjeg gripa kod domaće živine u Crnoj Gori, u Nikšiću je potvrđeno i prisustvo virusa avijarne influence, podtip H5N1, kod divljih ptica, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV).

Kako je saopšteno iz ovog resora, leš svrake je nađen u Kočanima, u opštini Nikšić, u blizini gazdinstva na kom je potvrđena bolest kod domaće živine.

“Po prijavi mještana, nadležna veterinarska ambulanta Nikšić je izašla na lice mjesta i u skladu sa propisanim zaštitnim mjerama sakupila leš svrake i isti dostavila Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji u Podgorici na ispitivanje”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, virus je kod divljih ptica prvi put u Crnoj Gori potvrđen kod uginulih pelikana u rezervatu Pančeva oka, u Nacionalnom parku Skadarsko jezero u 2022. godini nakon čega sve do danas nije bilo novih slučajeva.

“Napominjemo da su divlje ptice glavni rezervoar ovog virusa, pa su biosigurnosne mjere koje podrazumjevaju i sprečavanje kontakta između domaćih i divljih ptica, u cilju zaštite domaće živine od krucijalnog značaja”, poručuju iz MPŠV-a.

Apeluju na sve držaoce živine da su u obavezi da svaku promjenu zdravstvenog stanja živine i ostalih ptica na gazdinstvu i o povećanom broju uginuća prijave nadležnoj veternarskoj ambulanti ili veterinarskom inspektoru.

“U cilju sprečavanja širenja i suzbijanja bolesti obavezna je i prijava uočenih leševa divljih ptica”, dodali su.

Kako su podsjetili, tokom jučerašnjeg dana postavljena je sumnja na zarazu kod domaće živine na dva gazdinstva u opštini Nikšić i u jednom gazdinstvu u opštini Bijelo Polje.

“Nakon dobijanja rezultata ispitivanja javnost će biti blagovremeno obavještena”, zaključili su.