Racije u 33 lokala, oduzeta droga, oružje i novac; sankcionisan veliki broj učesnika u saobraćaju

Izvor: Uprav policije

Službenici Uprave policije sproveli su tokom prethodne večeri pojačane aktivnosti širom Crne Gore, usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna lica, kao i na osobe koje zloupotrebljavaju narkotike i oružje. U akciji su izvršene racije u 33 ugostiteljska objekta, mini-blokade i kontrole u saobraćaju.

Tokom racija kontrolisano je više od 1.500 osoba, među kojima oko 50 operativno interesantnih. Policija je lišila slobode 36 vozača, podnijela 70 prekršajnih prijava i izrekla veći broj novčanih kazni.

U akcijama su oduzeti marihuana, kokain i spid, kao i vozila, noževi, sprejevi sa nadražujućim dejstvom i novac.

Na području Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ izvršene su racije u 11 ugostiteljskih objekata, gdje je kontrolisano 751 lice i 604 vozila. Policija je lišila slobode 13 osoba, podnijela 23 prekršajne prijave i izdala 60 prekršajnih naloga. Takođe je pronađeno pakovanje marihuane težine 24,5 grama kod osamnaestogodišnjaka M.R.

Na sjeveru države policija je kontrolisala 786 vozača i vozila, a pet vozača je lišeno slobode – dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a tri zbog prekoračenja brzine. U jednoj kontroli pronađen je sprej sa nadražujućim dejstvom, dok je od jednog člana organizovane kriminalne grupe oduzeto vozilo i 5.800 eura zbog kršenja mjere zabrane napuštanja teritorije opštine Nikšić.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ izvršili su racije u četiri ugostiteljska objekta i kontrolisali 235 osoba i 519 vozila. Sankcionisano je 105 vozača, dok je pet lišeno slobode zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika. Kod jednog dvadesetogodišnjaka pronađeni su sjekira, dva noža, metalna šipka i sprej sa nadražujućim dejstvom, a oduzeto je i vozilo kojim je upravljao.

Na jugu države policija je izvršila racije u 17 ugostiteljskih objekata i kontrolisala 434 osobe i 378 vozila. Sedam vozača je lišeno slobode zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a još šest zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika. U četiri slučaja zaplijenjene su manje količine opojnih droga.

Iz Uprave policije poručuju da će ovakve pojačane kontrole i aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu s ciljem suzbijanja kriminala i povećanja bezbjednosti građana.