Izvor: Profimedia

Svega nedjelju dana nakon saobraćajne nesreće u Rimu u kojoj je poginula četvoročlana porodica kada je bjegunac od policije udario u automobil, u istom gradu je u petak veče samo pukom srećom izbjegnuta nova tragedija.

U glavnoj ulozi i ovog puta bio je muškarac koji je bježao od policijske patrole, a u pitanju je 23- godišnji muškarac iz Crne Gore.

Prema navodima italijanskih medija, taj crnogorski državljanin odranije je poznat tamošnjoj policiji po različitim krivičnim djelima.

Policija u Rimu je u večernjim satima pokušala da zaustavi vozilo "fijat multipla". Umjesto da stane, vozač je ubrzao, nakon čega je aktivirana policijska potjera. Bjegunac je krenuo ka predjelu istočnih predgrađa Rima, gdje su policajci samo nedjelju dana ranije jurili drugog bjegunca, koji je udario u automobil u kojem je bila četvoročlana porodica. Oni su u sudaru zadobili teške povrede, kojima su ubrzo podlegli. Bježeći od policije, vozač iz Crne Gore izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u autobus. Srećom, u autobusu je bio samo vozač, koji je prošao sa lakšim povredama. U udesu je lakše povrijeđen i vozač iz Crne Gore, koji je prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći. U vozilu s njim bio je još jedan crnogorski državljanin, koji je maloljetan. Kada je ustanovljeno da nije zadobio povrede, inspektori su maloljetnika vratili roditeljima, a vozača su prevezli na ukazivanje ljekarske pomoći, a kasnije i u policijsku stanicu. Utvrđeno je da se radi o državljaninu Crne Gore koji je i ranije hapšen, najviše zbog imovinskih delikata, piše Dan.

Osim što je u oba slučaja udes izazvala osoba koja je bježala od policije, kako prenose italijanski mediji, ovi incidenti imaju još jednu identičnu okolnost – bjegunci su vozili neispravna vozila iznajmljena od agencija. Istragom je utvrđeno da je crnogorski državljanin vozio automobil koji je bio neosiguran, a koji je iznajmio od agencije koja je već pod istragom tamošnjih vlasti. Osim toga, vozio je bez vozačke dozvole. Upravo zbog toga, kako se sumnja, umjesto da se zaustavi na zahtjev policije, on se odlučio za bjekstvo.

I pošto je izazvao udes udarivši u autobus, dvadesettrogodišnjak je pokušao da bježi od policije. Inspektori su ga sustigli i lišili slobode zbog ometanja pravde. Kada su utvrdili da se radi o povratniku u izvršenju krivičnih djela, naređeno je da se odmah izvrši pretres objekta u kojem živi. Tokom pretresa nijesu pronađeni droga ili oružje. Vozilo kojim je izazvao udes zaplijenjeno je, a protiv agencije koja ga je iznajmila pokrenut je novi postupak zbog izdavanja neosiguranih vozila. Automobil kojim je 23-godišnjak izazvao udes iznajmila je treća osoba, koja prilikom incidenta nije ni bila u vozilu.