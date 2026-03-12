Naime, kako piše u sudskom dokumentu, zastara je nastupila deset dana prije nego što su spisi predmeta uopšte stigli u Viši sud na odlučivanje po žalbi.

Viši sud u Podgorici preinačio je 30. januara ove godine presudu Osnovnog suda na Cetinju i odbio optužni predlog protiv Stefana Kovača, koji se teretio za uništenje i oštećenje tuđe stvari, odnosno paljenje automobila M.R., konstatujući da je u tom predmetu nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja.​

Naime, kako piše u sudskom dokumentu, zastara je nastupila deset dana prije nego što su spisi predmeta uopšte stigli u Viši sud na odlučivanje po žalbi.

​Kovač se teretio da je u noći između 15. i 16. juna 2017. godine, na Cetinju, namjerno izazvao požar na vozilu u vlasništvu oštećene. On je, prema tvrdnjama tužilaštva, benzinom polio prednji dio automobila i prostor oko točkova, a potom izazvao požar u kojem je pričinjena materijalna šteta od preko 6.200 eura.

​Osnovni sud na Cetinju je u maju 2023. godine donio oslobađajuću presudu, na koju se Osnovno državno tužilaštvo žalilo, ali je vijeće Višeg suda kojem je predsjedavala sudija Ljiljana Bulatović utvrdilo da se žalbeni navodi ne mogu ni razmatrati jer je vrijeme učinilo svoje, prenosi "Dan".

​"Apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja za ovo djelo nastupila je 16. juna 2023. godine. Treba napomenuti da je zastarjelost nastupila prije dostavljanja prvostepenih spisa Višem sudu u Podgorici na odlučivanje, koji su dostavljeni tek 26. juna 2023. godine" navodi se u obrazloženju presude.

​Ovakav slijed događaja ukazuje na to da su spisi putovali od Cetinja do Podgorice punih deset dana i stigli upravo u periodu kada je "otkucala poslednja sekunda" zakonskog roka za krivično gonjenje.

​Stefan Kovač je i ranije bio pod lupom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). On se sumnjiči da je bio dio kriminalne organizacije koju je formirala osoba pod pseudonimom Džon Goti, a čiji je zadatak bio likvidacija Dejana Kašćelana u Beču 2020. godine.

​Taj proces su pratile brojne kontroverze – od dokaza prikupljenih putem skaj komunikacije do Kovačevih tvrdnji da je nakon hapšenja bio žrtva surove policijske torture.