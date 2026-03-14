Vandalizam na 16 cetinjskih igrališta pričinio je štetu veću od 100.000 eura, pokazuju podaci iz gradske uprave. Najveći dio oštećenja odnosi se na polomljen mobilijar i devastirane sprave namijenjene djeci, prenosi RTV Cetinje.

Posebno zabrinjava činjenica da su među oštećenim i sprave namijenjene osobama sa invaliditetom, koje su, prema informacijama iz gradske uprave, pojedinci koristili kao improvizovane fudbalske golove, iako je riječ o opremi čija je nabavka izuzetno skupa.

Jedan od problema koji je naročito izražen u posljednje vrijeme jeste okupljanje djece i starijih maloljetnika u kasnim večernjim satima bez nadzora roditelja. Građani iz više naselja žale se na galamu i narušavanje javnog reda i mira, ali i na česte slučajeve oštećenja javne i privatne imovine.

Takve situacije zabilježene su u naselju Kongo, naselju 4. jul, u gradskim parkovima, ali i u dvorištu takozvane „zgrade mozgova“ na Bulevaru crnogorskih junaka. U tom dijelu grada, desili su se i slučajevi lomljenja stakala na zgradi, kao i okupljanja djece koja skaču po garažama.

Takođe, primijećeno je da se maloljetnici okupljaju i u blizini trafostanice u tom naselju, što može predstavljati ozbiljnu opasnost po njihovu bezbjednost.

O ovim slučajevima upoznata je i cetinjska policija.

Jedan od nedavnih primjera dogodio se u donjem dijelu grada, gdje je grupa od desetak osnovaca gotovo mjesec dana uznemiravala osamdesetogodišnju sugrađanku. Predstavljali su se kao anketari i kamenčićima gađali staklo stambenog objekta u kojem živi ta žena. Slučaj je na kraju prijavljen policiji, a roditelji pozvani na saslušanje.

Ovakvi događaji pokazuju da dio djece u večernjim satima boravi napolju bez nadzora roditelja, koji često nijesu upoznati sa ponašanjem svoje djece i budu iznenađeni kada saznaju za takve situacije.

Pritužbe stižu i iz naselja Crvenkapa, gdje se, prema riječima građana, djeca takođe okupljaju u grupama i puštaju preglasnu muziku preko bluetooth zvučnika do kasnih večernjih sati, zbog čega stanari, naročito stariji ljudi, kažu da ne mogu da odmaraju i spavaju. Kako navode, u jednom od posljednjih slučajeva reagovala je Komunalna policija, nakon čega su se okupljeni maloljetnici razišli.

Kao odgovor na sve učestalije slučajeve oštećenja igrališta i zabrinjavajuće podatke o boravku djece na ulici u kasnim večernjim satima, gradska uprava i Centar za socijalni rad pokrenuli su kampanju „Biraj trag koji ostavljaš“.

Socijalna radnica Melita Marković kazala je da je cilj kampanje da podstakne djecu i mlade na odgovorniji odnos prema prostoru u kojem žive, prenosi CdM.

“Uloga Centra za socijalni rad je prije svega savjetodavna i preventivna, kroz razgovor sa djecom i roditeljima nastojimo da im ukažemo na posljedice vandalizma i važnost očuvanja javnog prostora”, kazala je Marković.

Ona podsjeća da roditelji, prema zakonu, imaju obavezu da brinu o bezbjednosti, ponašanju i nadzoru svoje djece.

“To podrazumijeva i interesovanje gdje djeca provode vrijeme, s kim se druže i koliko dugo borave napolju, posebno u večernjim satima. Odgovorno roditeljstvo i saradnja porodice i institucija ključni su kako bismo zajedno odgajali generacije koje će čuvati, a ne uništavati prostor u kojem odrastaju”, istakla je Marković.

Sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kazala je da kampanja predstavlja važan korak ka stvaranju sigurnijeg i odgovornijeg okruženja za djecu i mlade.

“Kao Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade smatramo da je naša obaveza da, zajedno sa institucijama, školama, sportskim klubovima i roditeljima, kontinuirano radimo na jačanju svijesti o značaju očuvanja javnih prostora i njegovanja kulture nenasilja”, kazala je Dizdar.

Dodaje da igrališta nijesu samo mjesta za igru, već i prostor gdje djeca razvijaju timski duh i uče vrijednosti zajedništva i zdravih stilova života, piše CdM.

“Njihovo očuvanje je zajednička odgovornost svih nas. Posebno je važno da mladima jasno ukažemo na posljedice vandalizma, ali i da im ponudimo pozitivne modele ponašanja i načine da aktivno doprinesu svojoj zajednici”, navela je Dizdar.

Iz gradske uprave podsjećaju da je do sada za saniranje štete nastale vandalizmom na igralištima izdvojeno više od 100.000 eura iz budžeta Prijestonice, dok je u planu dodatno ulaganje u nove sadržaje i zamjenu dotrajalih djelova opreme, za šta će biti potrebno još oko 100.000 eura.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje smisla tolikih ulaganja ukoliko se infrastruktura namijenjena djeci kontinuirano uništava, zbog čega nadležni apeluju na roditelje i cijelu zajednicu da doprinesu njenom očuvanju.