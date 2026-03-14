Kako su kazali, uhapšen je M. R. (40) koji je djelo koje mu se stavlja na teret, kako se sumnja, izvršio na način što je u kontinuitetu u vremenskom periodu od avgusta 2025. do januara ove godine uz prinudu, koristeći fizičku silu i prijetnje, uvrede i fizičke napade i

Podgorička policija uhapsila je Marka Radulovića (40) iz ovog grada osumnjičenog za zelenaštvo, od kog je oduzeto 175 ručnih satova vrijednosti preko 100.000 eura, lap top i automobil marke WV Golf VII, saopšteno je iz Uprave policije.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, vršeći pojačane ciljane aktivnosti u odnosu na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa u saradnji i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, uhapsili visokorangiranog člana jedne organizovane kriminalne grupe sa teritorije Podgorice, osumnjičenog za zelenaštvo na štetu više osoba iz Glavnog grada”, naveli su u saopštenju.

Kako su kazali, uhapšen je M. R. (40) koji je djelo koje mu se stavlja na teret, kako se sumnja, izvršio na način što je u kontinuitetu u vremenskom periodu od avgusta 2025. do januara ove godine uz prinudu, koristeći fizičku silu i prijetnje, uvrede i fizičke napade i nasilje prema oštečenim osobama, kao i koristeći njihovo teško imovinsko stanje, teške prilike i nuždu, ugovarao i obezbijedio nesrazmjernu imovinsku korist za sebe.

“Postupajući po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici danas su policijski službenici izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni na dvije lokacije kojom su prilikom pronašli i oduzeli 175 ručnih satova vrijednosti preko 100.000 eura među kojima su i skupocjeni satovi marki Rolex, Braytling, Franc Muller, Emporio Armani, Casio, Citizen i druge, kao i sredstva i uređaje za komunikaciju, lap top i putničko motorno vozilo marke WV Golf VII”, istakli su.

Kako su dodali, M.R. će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

“Uprava policije nastavlja aktivnosti usmjerene na suzbijanje svih oblika kriminaliteta u cilju podizanja nivoa bezbjednosti i zaštite žrtava krivičnih djela”, zaključili su.