Policija u akciji „Pruga“ u Podgorici presjekla dio mreže krijumčarenja migranata

Policijski službenici Sektora granične policije – Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala uhapsili su jedno lice u akciji kodnog naziva „Pruga“, usmjerenoj na presijecanje mreže krijumčarenja migranata.

Kako je saopšteno iz policije, akcija je sprovedena u okviru nacionalnog prioriteta suzbijanja trgovine ljudima i ilegalnih migracija, nakon dužeg perioda sprovođenja zakonom propisanih istražnih radnji i praćenja migratornih kretanja u Crnoj Gori.

Tokom aktivnosti na terenu, u blizini autobuske stanice u Podgorici kontrolisan je S.J. iz Tuzi, koji je u vozilu prevozio pet državljana Sudana.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je S.J., u zamjenu za imovinsku korist, omogućio tranzit preko dijela teritorije Crne Gore ilegalnim migrantima koji su namjeravali da nastave put ka zemljama Zapadne Evrope.

U koordinaciji sa postupajućim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, S.J. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

On će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.