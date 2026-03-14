Umjesto da odmah uzme izjavu, policija ga uputila u OB Bijelo Polje, čime su prekršeni principi efikasnosti i dostupnosti organa vlasti

Građanin koji je prijavio da mu je carinski službenik tražio novac upućen u OB Bijelo Polje umjesto da policija odmah postupi na granici

Službenici policije na graničnom prelazu Dobrakovo nijesu postupili u potpunosti u skladu sa principima efikasnosti i dostupnosti organa vlasti kada su građanina, koji je želio da prijavi pokušaj korupcije, uputili da to učini u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje, zaključio je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nakon sprovedenog ispitnog postupka, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, prema mišljenju Ombudsmana policijski službenici su bili dužni da prijavu prime na samom graničnom prelazu i odmah preduzmu potrebne radnje, uključujući evidentiranje navoda, obavještavanje nadležnog tužioca i obezbjeđivanje dokaza.

Građanin je u pritužbi naveo da je u julu prošle godine na graničnom prelazu Dobrakovo prijavio carinskog službenika koji je od njega tražio novac, ali da je upućen u najbližu policijsku stanicu kako bi podnio krivičnu prijavu, što je kasnije i učinio u OB Bijelo Polje, prenosi portal Vijesti.

U mišljenju Ombudsmana navodi se da je prijava o sumnji na korupciju policijskom službeniku data 23. jula 2025. godine oko 19.45 časova, na samom graničnom prelazu, gdje postoji policijska ispostava.

Zaštitnik podsjeća da policijski službenici imaju zakonsku obavezu da prime prijavu o učinjenom krivičnom djelu ili prekršaju i sačine službenu zabilješku o početnim saznanjima, uključujući osnovne podatke o događaju i preduzetim radnjama, prenose Vijesti.

Kako se dalje navodi, upućivanje građanina iz granične ispostave u drugu organizacionu jedinicu policije bez prethodnog preduzimanja tih radnji i bez jasnog obrazloženja ukazuje na neefikasan pristup i izostanak proaktivnog djelovanja policijskih službenika, naročito u predmetima koji se odnose na sumnju na korupciju.

Prema utvrđenim činjenicama, građanin je na graničnom prelazu proveo najmanje sat vremena, tokom kojeg policijski službenici nijesu preduzimali nikakve radnje prema njemu, niti je u tom periodu sproveden carinski postupak, prenosi portal Vijesti.

Nakon toga je u OB Bijelo Polje podnio krivičnu prijavu protiv carinskog službenika u 20.50 časova i dao izjavu u svojstvu građanina. Tek poslije 22 sata, po nalogu dežurnog tužioca, omogućeno mu je da nastavi put.

Zamjenica zaštitnika Tatjana Radović Todorović ocijenila je da takva situacija implicira da je građanin bio faktički ograničen u kretanju iako je bio podnosilac prijave.

Upravi policije, odnosno Regionalnom centru granične policije „Sjever“ u Bijelom Polju, preporučeno je da policijski službenici ubuduće neposredno evidentiraju svaku prijavu građana o sumnji na korupciju i sprovedu potrebne radnje na samom graničnom prelazu, uz obavještavanje tužilaštva i bez upućivanja građana u druge policijske jedinice, osim u izuzetnim i jasno obrazloženim slučajevima, prenosi portal Vijesti.

Ombudsman je naglasio da obaveza prijavljivanja korupcije mora biti praćena efikasnim i bezbjednim mehanizmom za prijavu.

„Ukoliko se podnosioci prijava suočavaju sa dugotrajnim procedurama, nejasnim nadležnostima ili pasivnim postupanjem organa, to može umanjiti povjerenje javnosti u institucije i obeshrabriti građane da prijavljuju koruptivna djela“, navodi se u mišljenju, prenosi portal Vijesti.