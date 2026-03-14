Prema njihovom istraživanju – svaki četvrti nastavnik bio je izložen nekom vidu nasilja, upozoravaju da se taj problem mora riješiti sistemski.

U dvije podgoričke škole nedavno su se dogodila dva slučaja nasilja nad nastavnicima – fizičko i seksualno uznemiravanje, oba od strane učenika, saopšteno je RTV Podgorica iz Sindikata prosvjete Crne Gore.

Iako Zakon o obrazovanju sadrži novi član po kome se uprava škole obavezuje da procesuira roditelja koji nasrne na nastavnika u školi, u resornom Sindikatu tvrde da se takvi slučajevi kriju, prenosi CdM.

„Mi trenutno imamo dva slučaja u Podgorici, gdje smo došli do saznanja da je došlo do velikih incidenata, i fizičko i seksualno uznemiravanje nastavnika. Pratimo situaciju, u kontaktu smo sa sindikalnim organizacijama i nastavnicima, čekamo reakciju uprave, očekujemo da se na odjeljenskim vijećima izrekne određena disciplinska mjera“, kazao je predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

Dok se to ne desi Sindikat nema nadležnost da izlazi u javnost bez konkretnih dokaza i svjedoka, kaže Božović.

„Ti slučajevi dođu do nas, kad god smo u prilici savjetujemo nastavnike, dajemo pravnu podršu i savjetujemo da se to ne krije, jer svako zataškavanje daje vjetar u leđa nekim budućim generacijama da mogu da rade što hoće. Situacija je zabrinjavajuća i alarmantna“, ističe on.

Ako nemaju podršku uprave, nastavnici se povlače, ističe Božović – a uprava nerijetko štiti djecu čiji su roditelji određeni moćnici. Da je uloga nastavnika u društvu oslabljena, saglasna je i nastavnica u OŠ „Maksim Gorki“, Danijela Perišić.

„Od nastavnika se očekuje mnogo više nego što se ranije očekivalo, da bude vaspitač psiholog savjetnik da pruža podršku učenicima. To je često velika odgovornost na nastavniku a nedostaje veća podrška društva i sistema u cjelini. Danas su odnosi između učenika i nastavnika mnogo fleksibilniji, što može biti prednost, ali se često pređe ta granica između slobode i poštovanja“, navodi ona.

Ponekad roditelji previše štite djecu i protiv su svake primjedbe upućene na njihovu disciplinu i uspjeh, tvrdi Perišić. Kaže da je to jedan od uzroka narušenog autoriteta nastavnika.

„Što se tiče nastavnika oni su nekad nezadovoljni i ne osjećaju se sigurno jer izostaje blagovremena reakcija obrazovnog sistema i osjećamo se nedovoljno podržano i isfrustrirano zbog toga“, zaključuje Perišić.

Poboljšanje uslova za rad prosvjetnih radnika, pravovremena reakacija i sankcionisanje onih koji izraze bilo koji oblik nasilja prema nastavnicima, kao i saradnja roditelja, neophodni su kako bi se položaj nastavnika poboljšao, kaže Perišić.

Iz Sindikata napominju da u Krivičnom zakoniku, čije usvajanje očekuju do kraja godine, treba da se nađe i novi član za zaštitu prosvjetnih, zdravstvenih i socijalnih radnika koji propisuje kazne za nasilnike i van školskog dvorišta.