ODT u Herceg Novom ispituje ko je mimo zakonskih procedura izdao dozvole za izgradnju kupališta i dogradnju etaža na hotelu kompanije “Carine” u Baošićima

SDT u ponedjeljak dostavilo spise Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom u kojima je ukazano na moguće nepravilnosti prilikom potpisivanja saglasnosti za radove u Boki, kojima se trajno narušava obala koja je pod UNESCO zaštitom

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u ponedjeljak je dostavilo spise Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Herceg Novom ukazujući na nepravilnosti oko ubrzanih radova kompanije “Carine”, koja i pored izrečene zabrane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, nasipa more i devastira obalu u srcu Baošića u Boki.

Osnovni državni tužilac u Herceg Novom Nikola Samardžić saopštio je “Vijestima” da je SDT dostavilo spise formirane na osnovu dopisa Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, a u kojima se ukazuje na nepravilnosti, koje su već, kako je naveo, predmet provjere u postupku izviđaja tog tužilaštva.

“ODT u Herceg Novom je 18. februara 2026. godine izdalo usmena uputstva Upravi policije OB Herceg Novi za provjeru navoda, koji se tiču nasipanja obale i izgradnje hotela u Baošićima. Time je započet postupak izviđaja tokom kojeg Uprava policije OB Herceg Novi, po nalogu postupajućeg tužioca, prikuplja dokumentaciju o izvedenim radovima, dokumentaciju na osnovu koje su radovi izvedeni i obavještenja od više lica”, piše u odgovoru Samardžića.

Tužilac je pojasnio i da je vrhovni državni tužilac Milorad Marković, dan nakon što je formiran predmet, dostavio ODT-u Herceg Novi medijske objave o izvođenju radova u Baošićima, prenose Vijesti.

“VDT je zatražio obavještenje o radnjama, koje je ovo tužilaštvo preduzelo”, navodi tužilac iz Herceg Novog.

Na pitanje “Vijesti” da li je tužilaštvo upoznato i da nadležne institucije - Ministarstvo urbanizma, prostornog planiranja i državnu imovinu, Ministarstvo kulture i medija kao ni opštinske službe, duže vrijeme ne reaguju na brojne dopise, ali i zabranu radova jer se nezakonito devastira obala i to u akvatorijumu, koja je pod UNESCO zaštitom, ODT je odgovorio:

“U ovoj fazi postupka ne možemo se izjašnjavati o postupanju drugih državnih organa i o licima od kojih se prikupljaju obavještenja”.

Kompanija “Carine” duže od mjesec nasipa more u potezu od preko 12,5 hiljada kvadrata, što je otprilike površina 12 fudbalskih stadiona, kako bi uredili kupalište ispred budućeg hotela u Baošićima, koji su planirali da otvore pred ljetnju turističku sezonu.

Radovi se izvode uprkos tome što joj je Uprava za zaštitu kulturnih dobara 11. februara ove godine zabranila da kompanija obavlja radove, ali i naložila da “Carine” obalu sa mandraćima i pontama, vrati u prvobitno stanje.

Uprava je obustavu izrekla je sve do izrade konzervatorskog projekta i pribavljanja potrebnih saglasnosti.

Tužilaštvo prikuplja i obavještenja i zbog toga što je kompanija “Carine” na hotelu dogradila dvije etaže za koje nemaju potrebnu dokumenaciju i saglasnost.

Dozvolu za nasipanje mora i betoniranja obale u Baošićima izdala je Opština Herceg Novi, a Agencija za zaštitu prirode Crne Gore je posljednjeg dana 2025. godine aminovala ovaj nevjerovatan primjer devastacije obale i morskog ekosistema, tvrdeći da za njega navodno nije bilo potrebno izraditi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

“Vijesti” su od Vlade i nadležnih ministarstava, u prvom redu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu Slaven Radunović, tražile odgovore zbog čega se “žmuri” na devastaciju obale i zbog čega ne reaguju nakon što je Uprava za zaštitu kulturnih dobara izrekla obustavu radova.

“Vaš upit je proslijeđen Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na uvid i dalje postupanje”, bio je kratak odgovor Vlade, dok ostali nijesu ni odgovorili zbog čega ne postupaju i dozvoljavaju obavljanje radova u Baošićima.

Nakon što je Uprava za zaštitu kulturnih dobara izrekla obustavu radova kompaniji “Carine”, oni su pet dana kasnije ponovo obišli gradilište u Baošićima gdje su utvrdili da se ne poštuje zabrana radova, ali inspektori su konstatovali da je linija obale “trajno narušava” ali i da se “nasipanjem zauzima akvatorijum Bokokotorskog zaliva”, zbog čega su tražili i da nadležne inspekcije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine kao i Ministarstva kulture i medija izvrše inspekcijski nadzor.

Tog dana je kompaniji izdato i rješenje da vrate sve u prvobitno stanje jer se radovima na kupalištu uništava integralni dio zaštićenog dijela obale upisane u Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, ispekcijske službe dva ministarstva, ni nakon mjesec nijesu dostavile odgovor Upravi za zaštitu kulturnih dobara da li su izvršili nadzor kao ni podatke kako je, 13. januara ove godine, izdata građevinska dozvola “Carinama” za uređenje kupališta u Baošićima i to bez konzervatorskog projekta.

Da se nešto sumnjivo krije iza cijelog projekta u Baošićima ukazuje i podatak da se od Uprave za zaštitu kulturnih dobara krije konačna projektna dokumentacija, koja im nije dostavljana na uvid i saglasnost.

Iz kabineta ministra Radunovića “Vijestima” nijesu odgovorili da li je reagovala Urbanističko-građevinska inspekcija na zahtjev Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kao i šta su notirali tokom inspekcijskog nadzora u Baošićima ako ga je uopšte i bilo nakon brojnih medijskih objava da se u Boki trajno devastira akvatorij, koji je pod UNESCO zaštitom.

Radunović nije odgovorio ni da li je Uprava policije od njih tražila obavještenja, kao ni da li je na Nacionalnoj komisiji za UNESCO saopštio da kompanija “Carine” navodno ima urednu građevinsku dozvolu za izvođenje radova u Baošićima.

Iz resora Radunovića nije odgovoreno ni da li su upoznati da je kompanija “Carine” dogradila dvije etaže na hotelu bez odgovarajuće prijave gradnje, ali i bez saglasosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, što je takođe predmet istrage tužilaštva u pretkrivičnom dijelu postupka.

Zbog radova na kupalištu u Baošićima, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je dostavila inicijativu Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih intreresa Crne Gore Bojani Ćirović, koja je spise dostavila SDT-u.

SDT je odlučilo da je nadležan za postupanje ODT Herceg Novi, koje od 18. februara ima formiran predmet zbog mogućih nezakonitosti oko uređenja kupališta i dogradnje dvije etaže hotela.

Kompanija “Carine” dogradila je dva sprata na budućem hotelu, a Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je u oktobru prošle godine tražilo od Uprave za zaštitu kulturnih dobara da izdaju tehničke uslove za potrebe izrade UT uslova za građenje objekta u zaleđu kupališta u Baošićima.

Uprava je odbila takav zahtjev navodeći da konzervatorski uslovi ne predviđaju nastavak dogradnje etaža na hotelu.

Devastiranje obale zbog izgradnje kupališta u Baošićima nedavno je konstatovala i Inspekcija sigurnosti plovidbe koja je notirala da je obalna linija izmijenjena do te mjere da su “postale neažurne važeće pomorske karte za taj dio Boke”, ali i da je obalno pomorsko svjetlo, koje se nalazilo na vrhu sada zatrpanog starog baošićkog pristaništa i mandraća, izgubili funkciju.

Projekat kompanije “Carine” u Baošićima podržao je gradonačelnik Herceg Novog Stevan Katić (Demokrate), a indirektno i Radunović koji je 20. februara na sjednici Nacionalne komisije za UNESCO kazao da je od nadležne inspekcije tražio da se provjeri građevinska dozvola i da je “utvrđeno da je ona ispravna.”

On i Katić su se tada usprotivili zahtjevu predsjednika Komisije, premijera Milojka Spajića da se poništi sporna građevinska dozvola izdata “Carinama”, ističući da je “javni interes” da se napravi novo kupalište za koje po Radunoviću postoji relevantan planski osnov, te su upozorili da bi investitor u slučaju poništenja dozvole, mogao da tuži i traži veliku odštetu od Opštine i države, prenose Vijesti.

Važeća prostorno-planska dokumentacija, kao i važeći Atlas kupališta Morskog dobra, ne daju pravni osnov za planiranje i vršenje ovako drastične intervencije u prostoru kao što je pretvaranje obale u betonsko-šljunčanu površinu od čak 14.500 kvadrata i to nauštrb mora.

Izgradnja betonskih platoa u Crnoj Gori se ne preporučuje planom, jer se oni ne mogu uklopiti u prirodni ambijent obala i sprečavaju očuvanje biodiverziteta u priobalnom pojasu.

Istog dana kada je ODT formiralo predmet zbog sumnje u nezakonito postupanje oko dobijanja dozvola za izgradnju kupališta i dogradnje eteža na hotelu u Bašićima, kompanija “Carine” dobila je novu saglasnost za projekte u Boki.

Ministar Slaven Radunović potpisao je 18. februara ove godine saglasnosti za urbanističko-tehničke uslove kompaniji “Carine” Čeda Popovića, da grade stambene komplekse u Đenovićima i Kumboru.

Saglasnosti su izdate na osnovu Prosotorno-urbanističkog plana koji je Opština Herceg Novi izmijenila tokom prošle godine.