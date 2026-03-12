“Do udesa je došlo na putnom pravcu između dva tunela. Povrijeđen je I.T. (43) iz Bara, koji je transportovan na medicinsko zbrinjavanje u Opštoj bolnici Bar”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Baranin I.T. (43) povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se u 20 sati i 15 minuta dogodila na magistralnom putu Bar-Ulcinj, u naselju Dobra Voda.

“Do udesa je došlo na putnom pravcu između dva tunela. Povrijeđen je I.T. (43) iz Bara, koji je transportovan na medicinsko zbrinjavanje u Opštoj bolnici Bar”, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

Saobraćaj je na toj dionici u prekidu.