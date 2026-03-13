Kovačević je pred sudom ranije dala iskaz tokom kog je negirala da je od nekadašnje šefice Vrhovnog suda dobila na poklon ručni sat. Međutim, poruke koje su pročitane u sudnici tokom tog postupka bacile su sumnju na njene riječi.

Ukoliko se dokaže krivica bivše sutkinje Rade Kovačević, protiv koje je podnijet optužni predlog zbog sumnje da je dala lažni iskaz u slučaju Vesne i Miloša Medenice, to će biti njena individualna odgovornost, nikako kolektivna koja bi se mogla pripisati kompletnom sudstvu ili pravosudnom sistemu. To je za Portal RTCG kazao član Sudskog savjeta i sudija Rade Ćetković.

Miodrag Pešić, predsjednik Udruženja sudija Crne Gore, rekao je oni ne komentarišu konkretne optužne predloge, istrage niti sudske postupke koji su u toku, jer bi, kako navodi, to moglo uticati na njihov regularan tok i povjerenje javnosti u pravosudni sistem.

Ćetković je kazao da je za krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 389 stav 3 Krivičnog zakonika Crne Gore zaprijećena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina.

“Dakle, radi se o krivičnim djelima za koja se po zakonu vodi skraćeni postupak. Takođe, zakon propisuje da eventualna ograničenja određenih prava usljed vođenja krivičnog postupka, u skraćenom postupku mogu nastupiti tek pozivanjem na glavni pretres. Zakonska mi je obaveza da poštujem pretpostavku nevinosti, tako da kao član Sudskog savjeta postupak koji je u toku ne mogu komentarisati”, kazao je on.

Na pitanje o eventualnim posljedicama, prema njegovim riječima, one će uslijediti tek nakon što sud utvrdi sve relevantne činjenice.

“Pa ukoliko krivica ne bude dokazana biće donijeta presuda kojom se okrivljena oslobađa od optužbe, a ukoliko krivica bude dokazana, okrivljena će presudom biti oglašena krivom i biće joj izrečena krivična sankcija u skladu sa zakonom. Ukoliko do toga dođe, važno je napomenuti da bi se u tom slučaju radilo o isključivo individualnoj krivici, a ne nikako o opštoj ili kolektivnoj odgovornosti koja bi se mogla pripisati kompletnom sudstvu ili pravosudnom sistemu”, kazao je Ćetković.

U krajnjem, kako navodi, upravo je sudstvo i pravosudni sistem jedino pozvan da u sklopu svojih nadležnosti objektivno preispita svaku sumnju i u konačnom da svoj sud o eventualno nedozvoljenom ponašanju kojim se ugrožavaju osnovne društvene vrijednoti.

“U tom pravcu u ovom trenutku postoji zadatak suda da na nezavistan, nepristrasan i pravičan način okonča započeti postupak, kako ne bi sebe izložio reputacionom riziku. Sud u svakom predmetu, bez izuzetka, ima zadatak da zakonitim postupanjem i odlukom koja će biti utemeljena na jasnim i logičnim razlozima, jača povjerenje građana u pravosudni sistem i Crnu Goru učvršćuje kao pravnu državu u čijem fundamentu je vladavina prava”, kazao je član Sudskog savjeta i sudija Ćetković.

Pešić sa druge strane, ističe da je principijelni stav Udruženja da poštuju samostalnost tužilačke i nezavisnost sudske grane vlasti i smatraju da svaki postupak treba da se vodi isključivo na osnovu dokaza i u skladu sa zakonom.

“Posebno ne ulazimo u ocjenu dokaza, iskaza svjedoka ili eventualne odgovornosti bilo kog lica, bez obzira na njegov status (bivši ili sadašnji sudija). Udruženje sudija smatra da se samo takvim odnosom prema postupcima koji su u toku može doprinijeti unapređenju integriteta, nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa u Crnoj Gori, u skladu sa evropskim standardima i Ustavom”, naveo je Pešić za Portal RTCG.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv nekadašnje sutkinje Vrhovnog suda Rade Kovačević zbog sumnje da je kao svjedok u krivičnom postupku koji se vodi protiv nekadašnje predsjednice najvišeg suda u zemlji Vesne Medenice, njenog sina Miloša Medenice i ostalih optuženih, dala neistinite iskaze pred Specijalnim državnim tužilaštvom i Višim sudom u Podgorici.

