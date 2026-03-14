Kako su naveli, A.R. je pripadnik orgnizovane kriminalne grupe sa teritorije Republikie Albanije, koja je aktivnosti sprovodila u Belgiji, Holandiji, Italiji.

Na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, uhapšen je državljanin Republike Albanije A.R. (40) kojeg potražuje Italija, saopšteno je iz policije.

"On se potražuje od strane NCB Interpol-a Rim na osnovu pravosnažne presude suda u Breši kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina zbog krivičnog djela krijumčarenje opojne droge kokain iz Belgije u Italiju i učešća u kriminalnoj organizaciji koja je sprovodila krijumčarenje narkotika na međunarodnom planu tokom 2019. godine. On će biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici " saopšteno je.