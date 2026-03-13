N.C. je progutao četiri pakovanja kokaina, dok je kesicu sa heroinom prosuo, a preostala dva pakovanja su mu oduzeta.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Podgorička policija uhapsila je N.C. (52) i M.P. (22) iz tog grada i zaplijenila marihuanu i pakovanja kokaina namijenjena daljoj uličnoj distribuciji, saopšteno je iz Uprave policije. N.C. je, kako navode, progutao četiri pakovanja kokaina.

Naime, policija je u naselju Zabjelo kontrolisala vozilo podgoričkih registarskih oznaka u kojem se, na mjestu vozača, nalazio N.C. (52), dok je pored vozila zatečen F.B. (31). Kako se navodi u saopštenju, policija je uočila da N.C. posjeduje šest pvc pakovanja kokaina, kao i jednu kesicu heroina.

Nakon što su mu prišli, N.C. je progutao četiri pakovanja kokaina, dok je kesicu sa heroinom prosuo, a preostala dva pakovanja su mu oduzeta.

“Lica su dovedena u Odjeljenje bezbjednosti radi prikupljanja obavještenja, pri čemu je F.B. izjavio da se na navedenoj lokaciji, po prethodnom dogovoru, našao sa N.C. kako bi od njega kupio drogu”, saopštili su iz policije.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, N.C. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako dalje navode iz policije, u naselju Stari aerodrom kontrolisano je vozilo podgoričkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili M.P. (22) i A.I. (23).

Kod M.P. su pronađena tri pvc pakovanja sa sadržajem kokaina. Pregledom vozila kojim je upravljao, pronađeno je još 30 pvc pakovanja sa kokainom. Po nalogu tužioca, M.P. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, policija je u naselju Zabjelo kontrolisala vozilo kojim je upravljala A.D. (25).

Pregledom vozila pronađeno je jedno veće pakovanje sa sadržajem biljne materije nalik marihuani, mase oko 85 grama. Od nje je prikupljeno obavještenje o okolnostima događaja, dok će se tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela nakon izvršenih vještačenja.