Izvor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Ministar zdravlja dr Vojislav Šimun danas je, zajedno sa direktorom Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik dr Predragom Pejovićem i predsjednikom Opštine Nikšić Markom Kovačevićem, obišao završene radove na adaptaciji terasa na paviljonima ove zdravstvene ustanove.

"Tokom obilaska paviljona I, u kojem je smješteno odjeljenje onkologije, predstavljeni su rezultati infrastrukturnih unapređenja usmjerenih ka stvaranju kvalitetnijeg, funkcionalnijeg i humanijeg ambijenta za boravak pacijenata, kao i unapređenju uslova rada medicinskog osoblja. Adaptirani prostori predstavljaju važan segment šireg procesa unapređenja zdravstvene infrastrukture u ovoj ustanovi, koja decenijama ima značajnu ulogu u liječenju pacijenata sa plućnim oboljenjima", kazali su iz resora zdravlja.

Kako navode, radovi na adaptaciji terasa na paviljonima Specijalne bolnice Brezovik realizovani su u ukupnoj vrijednosti od 147.000 eura i dio su kontinuiranog investicionog ciklusa usmjerenog ka modernizaciji zdravstvene infrastrukture i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom javnih radova.

Nakon obilaska objekata upriličen je i radni sastanak sa rukovodstvom bolnice, na kojem su, pored ministra Šimuna, direktora Pejovića i predsjednika Kovačevića, prisustvovali i predsjednica Skupštine opštine Nikšić Milica Lalatović Žižić, generalna direktorica u Ministarstvu zdravlja Amra Pepić, šefica kabineta Ministarstva zdravlja Lorena Kovačević, direktor Opšte bolnice Nikšić dr Zoran Mrkić i direktor Doma zdravlja Nikšić dr Radovan Vušović.

Tom prilikom, ministar Šimun istakao je značaj kontinuiranih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu kao jednog od ključnih preduslova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, ali i za dalji razvoj institucionalnih kapaciteta zdravstvenog sistema u cjelini.

„Radovi koji se trenutno realizuju predstavljaju važan iskorak u daljem unapređenju uslova za pružanje zdravstvene zaštite. Njihovim završetkom biće značajno unaprijeđen kvalitet zdravstvenih usluga, ali i ukupni kapaciteti ove ustanove za savremen, efikasan i dostojanstven pristup liječenju pacijenata. Posebno je važno što se ulaganja realizuju upravo u Specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi Brezovik, instituciji koja već decenijama ima prepoznatljivo mjesto u zdravstvenom sistemu Crne Gore i koja je, zahvaljujući stručnosti svojih kadrova i posvećenosti pacijentima, izgradila reputaciju ustanove od izuzetnog značaja za javno zdravlje. Naš cilj je da kroz ovakve projekte dodatno osnažimo zdravstvene ustanove širom Crne Gore i obezbijedimo standarde koji su u skladu sa savremenim medicinskim praksama i očekivanjima građana“, poručio je ministar Šimun.

Direktor Pejović je naveo da adaptacija terasa predstavlja dio šireg procesa unapređenja uslova za liječenje pacijenata i rada medicinskog osoblja u ovoj ustanovi.

„Unapređenje infrastrukture ima poseban značaj za ustanove koje se bave liječenjem plućnih oboljenja, jer kvalitet prostora u kojem pacijenti borave direktno utiče na njihov oporavak i ukupni tok liječenja. Uvjeren sam da će planirane investicije u savremenu medicinsku opremu i dalju modernizaciju kapaciteta dodatno osnažiti stručni i dijagnostički potencijal naše ustanove“, kazao je Pejović.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević je naglasio da je u proteklim godinama ta lokalna samouprava uložila približno 200.000 evra u zdravstveni sistem Nikšića, prenosi RTCG.

„Opština Nikšić će nastaviti da pruža podršku zdravstvenom sistemu kroz infrastrukturne projekte i planiranje prostora oko zdravstvenih ustanova, sa posebnim fokusom na rješavanje pristupa i parking-prostora oko bolničkih objekata, kako bi se olakšao dolazak pacijentima i zaposlenima. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i zdravstvenim ustanovama, nastojaćemo da infrastrukturno odgovorimo na potrebe sistema, dok je najvažnije da se paralelno jačaju i ljudski resursi u zdravstvu“, rekao je Kovačević.

Predsjednica SO Lalatović Žižić kazala je da će Opština uvijek biti pouzdan partner svim zdravstvenim ustanovama u gradu, jer je unapređenje zdravstvene zaštite jedan od najbitnijih aspekata unapređenja kvaliteta života u Nikšiću

„U tom kontekstu, u kontinuitetu snažimo saradnju kako sa Specijalnom bolnicom za plućne bolesti ’Dr Jovan Bulajić’ u Brezoviku, tako i sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja. Moram istaći da iskrenu podršku dobijamo sa republičkog nivoa, prije svega od resornog ministarstva. Osavremenjivanje naših medicinskih ustanova pomaže svim dobrim i vrijednim ljudima koji u njima rade da budu što efikasniji“, navela je predsjednica Lalatović Žižić.

Tokom sastanka razmatrani su dalji razvojni prioriteti Specijalne bolnice Brezovik, planirani infrastrukturni projekti, kao i predstojeće investicije u savremenu medicinsku opremu koje će dodatno unaprijediti dijagnostičke i terapijske kapacitete ove ustanove.

"U narednom periodu planirana je nabavka medicinske opreme u vrijednosti od oko 420.000 eura kroz kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom, među kojima se posebno izdvaja savremeni EBUS bronhoskop za potrebe bronhoskopskog kabineta, kao i laboratorijski aparat BACTEC koji će značajno unaprijediti laboratorijsku dijagnostiku", navode iz Ministarstva.

Paralelno sa tim, kako dodaju, u pripremi je i projekat adaptacije paviljona 5 – Poliklinike Specijalne bolnice Brezovik, procijenjene vrijednosti oko 200.000 eura, čime će se dodatno unaprijediti uslovi za obavljanje specijalističkih pregleda i dijagnostičkih procedura.

"Poseban značaj za dalji razvoj ustanove ima i implementacija projekta Lifegate u Crnoj Gori, koji se realizuje uz koordinaciju Ministarstva zdravlja, a čiji su nosioci Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje Crne Gore. Projekat je usmjeren na prevenciju, rano otkrivanje i smanjenje smrtnosti od karcinoma pluća", naveli su.

U okviru projekta planirana je i nabavka 64-slojnog CT skenera za Specijalnu bolnicu Brezovik, procijenjene vrijednosti oko 330.000 eura bez PDV-a, sa tehnologijom niske doze zračenja, što će omogućiti efikasnije sprovođenje programa ranog otkrivanja plućnih oboljenja kod rizičnih pacijenata, prenosi RTCG.

Projekat, pored nabavke savremene opreme, obuhvata i dodatnu edukaciju medicinskog osoblja u oblasti primjene dijagnostičkih tehnologija i stručne interpretacije nalaza, čime se dodatno jačaju profesionalni kapaciteti zdravstvenog sistema.

"Ministarstvo zdravlja nastavlja da posvećeno ulaže u razvoj i osavremenjivanje zdravstvene infrastrukture, uvažavajući i potrebe pacijenata i stručnog kadra, kako bi svim građanima obezbijedilo kvalitetnu, dostupnu i dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu, u duhu savremenih medicinskih standarda i dugoročne održivosti zdravstvenog sistema", poručili su u saopštenju.