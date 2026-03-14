Carina i policija spriječile pokušaj nezakonitog unosa luksuznih satova, nakita i gotovine u Crnu Goru

Uprava carina je u saradnji sa Upravom policije 13. marta 2026. godine na Aerodromu Tivat spriječila pokušaj nezakonitog unosa neprijavljene robe i novca u Crnu Goru, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 100.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, tokom kontrole putnika koji je doputovao letom iz Istanbula, kod državljanina Švajcarske carinski službenici su pregledom ličnog prtljaga i naknadnim detaljnim pretresom u carinskim prostorijama pronašli veću količinu neprijavljene robe.

Među pronađenim predmetima bili su luksuzni ručni satovi, zlatni nakit, predmeti poznatih luksuznih brendova, zlatarska vaga, dokumentacija za satove i nakit, kao i garderoba i obuća poznatih modnih brendova.

„Takođe je pronađeno 144 komada cigara, kao i novac u gotovini u iznosu od 10.915 eura i 3.880 turskih lira, dok je naknadnim pretresom kod putnika otkriven dodatni nakit i luksuzni satovi koji su bili skriveni u garderobi koju je nosio“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da procijenjena vrijednost oduzete robe iznosi oko 100.000 eura.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, po čijem je nalogu ta osoba uhapšena zbog sumnje da je počinila krivična djela krijumčarenje i pranje novca.

Iz Uprave policije navode da Uprava carina, u saradnji sa policijom, nastavlja sa sprovođenjem pojačanih kontrola i zajedničkih aktivnosti na terenu u cilju sprečavanja krijumčarenja i svih oblika nezakonitog prometa robe preko državne granice.