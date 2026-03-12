Marko Ljubiša Kan, svjedok oštećeni, je pred sudom danas kratko kazao da se ne sjeća detalja iskaza koji je dao ranije pred tužilaštvom povodom ovog slučaja i da nema ništa više da kaže.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom nastavljeno je suđenje u postupku u kojem se sudi Radoju Zviceru, Mariju Miloševiću, Damiru Mandiću i grupi zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije

Danas je prinudno u sud doveden svjedok oštećeni Marko Ljubiša Kan. On je kratko pred sudom danas dao svjedočki iskaz povodom navoda optužnice prema kojima su Zvicer i grupa planirali njegovo ubistvo.

Sud je danas saopštio da je odbijen predlog advokata Marka Radovića da se ovom svjedoku ukine status svjedoka oštećenog.

Marko Ljubiša Kan, svjedok oštećeni, je pred sudom danas kratko kazao da se ne sjeća detalja iskaza koji je dao ranije pred tužilaštvom povodom ovog slučaja i da nema ništa više da kaže.

Sve vrijeme dok se nalazio u sudnici bilo je pojačano prisustvo policije. Tri službenika policije su stajala u neposrednoj blizini Maraka Ljubiše Kana i dok je on bio okrenut ka sudskom vijeću, policajci su bili okrenuti ka optuženima.

Sudija je Marku Ljubiši Kanu predoičila iskaz koji je ranije dao kod tužioca. Između ostalog, a kako je danas pročitala sudija, on je kod tužioca tada kazao:"Poznat mi je ovaj događaj iz januara 2021. kada sam trebao biti lišen života a pratio me Strahinja Savić. Ne znam zašto, jer ja protiv ovih lica nemam baš ništa i bukvalno ih ne poznajem. U avgustu 2019. su ranjena dva moja bliska prijatelja na terasi lokala Korkovado u Budvi a upoznat sam da sam meta toga napada bio ja. Prije toga sam dva puta bio meta".

"Sjećam se da sam dao iskaz u SDT, ali e ne sjećam detalja. Stojim iza toga što se pročitali da sam rekao u SDT "kazao je zatim Marko Ljubiša Kan na pitanje suda da li ostaje pri tom iskazu koji je dao u SDT.

Nakon toga je na pitanje sudije Nade Rabrenović kazao da se ne pridružuje krivičnom gonjenju optuženih u ovom postupku. Sudija mu je ukazala da ima pravo da ostane da prisustvuje ročištiu, on je to odbio a zatim izašao iz sudnice, prenosi DAn.

Advokat Stefan Jovanović je sudu kazao da primjećuje da se svjedok ne sjeća iskaza koji je dao u SDT.

"Primjećujem da se isti ne sjeća iskaza koji je dao u SDT, ali da ta izjava takva kakva je ne inkriminiše nikog od optuženih u smislu teze optužnice -"naglasio je advokat Jovanović.

"Kakva je svrha svjedoka oštećenog, niti se sjeća, niti ga ovo zanima, jedva je čekao da da ode. Vi mu dajete status svjedoka oštećenog. Niti se pridružio krivičnom gonjenju " kazao je sudu advokat Branko Anđelić.

Na to je optuženi Damir Mandić prokomentarisao: " Ali će biti onako kako je naređeno".

Zatim je pred sudom svjedočio Luka Pićurić, koji je ranije bio službenik policije u Budvi. On se izjašnjavao povodom okolnosti koje se odnose na telefon koji je bio oduzet od Strahinje Savića. Kazao je da mu je njegov načelnik tada dao telefon koji je bio otključan i na kojem je već bila otvorena komunikacija, zatim da je iz prostorije gdje je bio Savić i načelnik otišao u drugu prostoriju i svojim telefonom vršio fotografisanje komunikacije koja se nalazila u telefonu Savića. Ponovio je da je to radio u prostoriji gdje nije bio Savić i da su u tu kancelariju ulazili i izlazili drugi službenici ali drugim povodom. Naveo je da je deset minuta nakon što je slikavao svojim telefonom prepisku iz pomenutog telefona taj sadržaj odjednom nestao.

"Ostala mi je upečatljiva poruka:"On čita a ne odgovara, mora da je pao". Nakon toga je nestao sadržaj iz telefona - kazao je svjedok.

Na pitanje aadvokata iz redova dobrane ukazao je, između ostalog, da nema saznanja da li je načelnik njegov saopštio nadležnom sudiju da vrše pomenute radnje u odnosu na telefon od Savića. Na pitanje odbrane istakao je da je to prvi put da je radio tu radnju na taj način i da je tada bio manjak službenika, pojasnio je da inače to rade službenici Odsjeka za visokotehnološki kriminal, koji priključe telefon na napredan računa. Kazao je da je on ekonomista po obrazovanju i da mu je primarno bio zadatak privredni kriminal.

Tokom davanja iskaza ovog svjedoka od strane optuženih se moglo čuti negodovanje i zahtjevanje da govori istinu. Nakon što je svjedok kazao da nije stručnjak za SKY, optuženi Mario Milošević je dodao:"A mogao je da ga vještači".

"A neka ne odgovara ovako, nismo mi budale. Ja sam zbog policije koja je lagala i podmetala dokaze odležao 20 godina. Zakopali su me 20 godina. Niste vi u mojoj koži, nisu protiv vas lagali policajci Šćepanović, Bulatović i kompanija "kazao je sudu optuženi Damir Mandić.

Zatim se sudu ponovo obratio optuženi Mario Milošević:" Sudija ovome svjedoku treba objasniti da je dužan da govori istinu".

"Mislim da svaki časni policajac treba da govori istinu. Ta ista policija je govorila neistine za mene za ubistvo Duška Jovanovića " naveo je optuženi Damir Manić.

I optuženi i advokati iz redova odbrane su imali prigovor na iskaz ovog svjedoka.

"Iz iskaza danas saslušanog svjedoka proizilazi da je pomenutu radnju za sve vrijeme trajanja službe na ovakav način preduzeo jednom i nikad više. Proizilazi da zna kako se ova radnja vrši, da je ranije prisustvovao vršenju iste po drugom predmetu. I da je dijametralno suprotno od ove ta radnja izvršena, po zakonu i da su bili prisutni svjedoci i vlasnk telefona, a ne kao u slučaju kada je pretresan telefon Savića. Odbrana zna zašto u konkretnom slučaju radnja nije izvršena po zakonu, istu smatramo pravno nevaljanom " kazao je advokat Stefan Jovanović.

Advokat Ranko Radonjić je kazao da ostaje pri predlogu da se službena zabilješka o ovom telefonu iz spisa predmeta izdvoji kao pravno nevaljan dokaz.

"Iz njegovog danas svjedočkog iskaza smo vidjeli da je isti imao mogućnost da manipuliše sa sadržajem telefona. Iz službene zabilješke UP proizilazi da je u posjedu ovog telefona bio sat vremena a on je danas rekao samo deset minuta. Iz njegovog iskaza zaključujem da je bio svjestan procedure koju zakon propisuje da bi navedenu radnju sproveo. Međutim svjedok to tako nije učinio. Takođe, u pravcu nezakonitosti nove radnje koju je svjedok preduzeo kao službenik govori i činjenica da je samo nakon par dana izvršen pretres ovog telefona po nalogu suda, uz prisustvo svjedoka i da ništa što je svjedok naveo da je nađeno dok je on fotografisao telefon, nije nađeno " naglasio je advokat Radonjić.

Optuženi Ivan Biletić je u svom prgovoru na iskaz svjedoka, između ostalog, kazao da je svjedok naveo da je kratko bio u službi a da je angažovan za predmet koji je prema riječima svjedoka "policiju digao na noge".

" Imali smo prvog svjedoka Marka Ljubišu Kana koji je jasno rekao da nemamo nikakav problem. Imamo drugog svjedoka sa selektivnom amnezijom. Ja se iskreno nadam, vjerujem u vašu čast i poštenje, da ćete sve ovo da zapamtite i da vam je kao vijeću jasno o čemu se radi u ovom predmetu. Nadam se da će ZKP da važi isto za Marija, Damira, Radoja i za Andriju, Milana što je potvrdio Apelacioni sud " kazao je sudu optuženi Mario Milošević.

Optuženi Davor Kordić je naveo da iz iskaza svjedoka Luke Pićurić proizilazi da je isti počinio više krivičnih djela nego oni koji su u ovom postupku optuženi, prenosi Dan.

Među optuženima su: Radoje Zvicer, Milošević Mario, Mujović Radovan, Biletić Ivan, Ćetković Aleksandar, Kordić Davor i Mandić Damir. Zviceru, Vušović Nikoli i Simić Branku se shodno rješenju Višeg suda u Podgorici od 10.06.2025. sudi u odsustvu.

Navodi istrage:

Podsjećamo, Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv kriminalne grupe koju su, prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva, organizovali Radoje Zvicer i Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, a čiji je navodni plan bio da ubiju navodnog pripadnika "škaljarskog klana" Marka Ljubišu Kana iz Budve.

Optužnicom su obuhvaćeni i Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić, Branko Simić i Damir Mandić.

"Optužnica je podignuta zbog postojanja osnovane sumnje da su optuženi R.Z. i N.V, sredinom 2020. godine, u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici postali ostali optuženi, kao i optuženi S.S., L.I, M.G, N.M. i M.K, protiv kojih je Specijalno državno tužilaštvo već podiglo optužnicu Kt-S br. 12/21, od 20. jula 2021. godine, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv optuženih L.I. i za krivična djela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, S.S. i za krivično djelo ubistvo u pokušaju i N.M. i za krivično djelo ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja, koja je stupila na pravnu snagu, jer je potvrđena od strane Višeg suda u Podgorici " saopštio je ranije SDT.

Kriminalna organizacija je, prema optužnicama, imala za cilj ubistvo Marka Kana Ljubiše iz Budve, ali i drugih njemu bliskih osoba, upotrebom vatrenog oružja, prenosi Dan.

Zbog sumnje da su učestvovali u planiranju ubistva Kana, ranije su optuženi Lazar Ilić, Strahinja Savić, Grga Milićević, Miloš Klečko i Nikola Milenković. Ta presuda je ukinuta i sada im se sudi pred Apelacionim sudom. (Opširnije OVDJE)

Do novih imena osumnjičenih za pokušaj ubistva Kana u Budvi došlo se i na osnovu podataka Europola i presretnute, tada zaštićene "skaj" komunikacije.

U tužilaštvu sumnjaju da su Zvicer i Vušović, sredinom 2020. godine, organizovali kriminalnu grupu u Crnoj Gori i Srbiji. Kriminalna organizacija je, prema optužnicama, imala za cilj ubistva Marka Ljubiše i drugih njemu bliskih ljudi.