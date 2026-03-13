Budvanska policija uhapsila je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Kotor, ruskog državljanina Z. D. (34) koji se tereti zbog krivičnog fjela nasilje u porodici.
Kako "Vijesti" nezvanično saznaju u policiji, njega je prijavila supruga Z. J. (34 ) da ju je dok su se prekjuče vraćali sa Žabljaka fizički napao.
"Istoga dana u večernjim časovima dok su se nalazili u Budvi u stanu, nakon kraće verbalne rasprave on je ponovo fizički napao suprugu prijeteći joj nožem, pri čemu je pobjegla u toalet i usled straha skočila kroz prozor sa drugog sprata zgrade u kojoj borave, pri čemu je zadobila teške tjelesne povrede", rečeno je "Vijestima" u policiji.
Budvanska policija je pronašla ruskog državljanina, te uzela izjavu, upoznajući o svemu kotorsko tužilaštvo, koje se izjasnilo da se u radnjama Z. D. stiču elementi bića krivičnog djela "nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici".
Ruski državljanin će sjutra biti priveden u Osnovno državno tužilaštvo.