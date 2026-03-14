Izvor: Profimedia/Zoonar GmbH/Alamy

Pet od 44 pomorca koji se nalaze u zoni ratnih dejstava zatražilo je pomoć za evakuaciju od Vlade, saopšteno je za Radio Crne Gore iz Ministarstva pomorstva.

Kako je kazao direktor Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu Goran Idrizović, u tom resoru prate situaciju i pokušavaju da pomorce vrate sigurno u Crnu Goru.

Naglasio je da je preko platforme za hitnu registraciju u zonama pogođenim ratnim dejstvima registrovano 44 pomorca a pet se prijavilo za ekavukaciju.

Izdrizović je posebno naglasio da je došlo do dalje eskalacije bezbjednosne situacije jer su se desila dva incidenta koja se mogu klasifikovati kao oružani napadi na brodove. Kako dodaje, u bliskoj i intenzivnoj saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova pomno prate razvoj situacije i rade na pripremi evaukacionih letova za naše pomorce koji su zatražili povratak kućama.

Ministarstvo pomorstva saopštilo je prije nekoliko dana da se putem platforme za hitnu registraciju ranije prijavilo 40 crnogorskih pomoraca koji se nalaze u regionu Hormuškog moreuza, Persijskog i Omanskog zaliva, navodeći da bezbjednost pomoraca predstavlja apsolutni prioritet.

Rat u Iranu ulazi u treću sedmicu.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp kazao je da je vojska snažno bombardovala strateški važno iransko ostrvo Harg, kao i da je Teheran “potpuno poražen” i da želi sporazum koji on lično ne bi prihvatio.

Jedan dron navodno je pogodio američku ambasadu u Bagdadu, prijestonici Iraka, piše Rojters.

SAD je ponudio do 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju. Pentagon šalje vojni brod USS Tripoli i 31. ekspedicijsku jedinicu marinaca na Bliski istok.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je istražitelj van Centralne komande imenovan da istraži smrtonosni napad na školu za djevojčice u Iranu.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da su vazdušni napadi desetkovali Iran “vojno, ekonomski i na druge načine”.

Centralna komanda SAD-a izvijestila je da su četiri člana posade aviona za dopunjavanje gorivom KC-135 poginula u padu na zapadu Iraka.