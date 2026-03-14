Završena je gradnja pete sanitarne kade na deponiji „Livade”, objavio je na društvenim mrežama Aleksandar Božović, direktor Deponije.
Kada je, kako je objavio Božović, završena prije ugovorenog roka.
" Hvala svima koji su učetvovali i prije roka definisanim rokom sve uradili" objavio je Božović.
Dimenzije pete sanitarne kade, kako je ranije saopštio Božović, su 200 metara puta 100 metara, a dubina je do 7,5 metara i većeg je kapaciteta od prethodnih kada, prenosi Dan.