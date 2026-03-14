Vozilo sa bh. tablicama završilo oko 30 metara ispod magistrale Nikšić–Plužine, u automobilu bili muškarac, žena i beba

U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Nikšić – Plužine, kod mjesta Brezna, teže je povrijeđena Barbara Jugović (2000. godište), prenosi Televizija Vijesti.

Kako prenosi Televizija Vijesti, dojavu o nezgodi nadležne službe dobile su u 5:59 časova, kada je prijavljeno da je automobil bosansko-hercegovačkih registarskih tablica sletio sa puta i završio u provaliji oko 30 metara ispod kolovoza.

U vozilu su se, prema istim informacijama, nalazili muškarac, žena i beba. Muškarac i dijete zadobili su lakše povrede.

Iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić kazali su za Televiziju Vijesti da su povrijeđeni izvučeni iz vozila u koordinisanoj akciji više službi.

„U koordinisanoj akciji vatrogasaca-spasilaca Službe zaštite i spašavanja Nikšić sa ekipama Hitne medicinske pomoći iz Nikšića i policijom uspješno su izvučeni iz vozila i hospitalizovani“, saopšteno je Televiziji Vijesti iz te službe.

Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene u daljoj istrazi.